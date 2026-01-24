Hatay'da bir evde yangın çıktı: İki kişi dumandan etkilendi

Yangında, evde hasar oluştu.
Hatay’ın Defne ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Harbiye Mahallesi'nde iki katlı binanın birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
