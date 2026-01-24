Yeni Şafak
Hatay'da bir evde yangın çıktı: İki kişi dumandan etkilendi

20:2624/01/2026, Cumartesi
G: 25/01/2026, Pazar
AA
Yangında, evde hasar oluştu.
Hatay’ın Defne ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Harbiye Mahallesi'nde iki katlı binanın birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hasar oluştu.


