Hatay'dan adaylığı büyük tepki çeken CHP'li Lütfü Savaş paylaşımlarına gelen olumsuz yorumları tek tek gizledi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat anmalarında kendisini protesto eden vatandaşların 2-3 kişi olduğunu ve alana 'birileri' tarafından gönderildiklerini söyledi: "Protesto edenlerin kim olduklarını biliyoruz. Kimler tarafından yönetildiğini de biliyoruz."