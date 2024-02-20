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Hatay'dan adaylığı büyük tepki çeken CHP'li Lütfü Savaş paylaşımlarına gelen olumsuz yorumları tek tek gizledi

CHP'nin tartışmaların gölgesinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlık adaylığı için Lütfü Savaş ile yola devam etme kararının ardından tepkilerin odağındaki Savaş, sosyal medya paylaşımlarına gelen olumsuz tepki yorumlarını gizleme yoluna gitti.

17:19 - 20/02/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Lütfü Savaş
Lütfü Savaş
Yerel seçimlere az bir süre kala
Lütfü Sava
ş'ın 6 şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'dan CHP tarafından tekrar aday gösterilmesi büyük tepki çekmişti.

Tartışmalar devam ederken tepkilere kulak tıkayan CHP yönetimi Hatay'da Lütfü Savaş ile devam etme karar aldı.





Olumsuz yorumları gizledi


Kararın kesinleşmesinin ardından Savaş, Hatay'da miting düzenledi.


X hesabından mitinge dair paylaşımlarına adaylığı ile ilgili tepki yorumları yapılan Savaş'ın gelen eleştiri yorumları tek tek gizlediği görüldü.


Kamuoyundaki tepki bilinirken paylaşımların altındaki destek yorumlarının çokluğu da dikkat çekti.



Adaylığı tepki çekmişti


Hatay'da CHP'nin adayı olarak belirlenen Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde gittiği bölgede büyük tepki ile karşılaşmıştı. Savaş'ın ismi gelen tepkiler üzerine aday tanıtım toplantısında da okunmamıştı.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tekrar adaylığı gündeme gelen Savaş'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Özel, yapılan anketin, Savaş yerine alternatif bir adayın belirlenmesi durumunda CHP'nin seçimi kazanabileceğini ortaya koyduğunu ifade etmişti.



#Hatay
#CHP
#Lütfü Savaş
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