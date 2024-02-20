Hatay'dan adaylığı büyük tepki çeken CHP'li Lütfü Savaş paylaşımlarına gelen olumsuz yorumları tek tek gizledi

Tartışmalar devam ederken tepkilere kulak tıkayan CHP yönetimi Hatay'da Lütfü Savaş ile devam etme karar aldı.
Olumsuz yorumları gizledi
Kararın kesinleşmesinin ardından Savaş, Hatay'da miting düzenledi.
X hesabından mitinge dair paylaşımlarına adaylığı ile ilgili tepki yorumları yapılan Savaş'ın gelen eleştiri yorumları tek tek gizlediği görüldü.
Kamuoyundaki tepki bilinirken paylaşımların altındaki destek yorumlarının çokluğu da dikkat çekti.
Adaylığı tepki çekmişti
Hatay'da CHP'nin adayı olarak belirlenen Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde gittiği bölgede büyük tepki ile karşılaşmıştı. Savaş'ın ismi gelen tepkiler üzerine aday tanıtım toplantısında da okunmamıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tekrar adaylığı gündeme gelen Savaş'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Özel, yapılan anketin, Savaş yerine alternatif bir adayın belirlenmesi durumunda CHP'nin seçimi kazanabileceğini ortaya koyduğunu ifade etmişti.