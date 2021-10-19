Havadaki devrimciyi kaybettik: Prangaları kıran adam

 Özdemir Bayraktar’ın çocukları Selçuk ve Haluk Bayraktar ile birlikte ürettiği İHA ve SİHA’lar Türkiye’nin terörle mücadelesine büyük katkı verdi. SİHA’lar Suriye, Libya ve Karabağ’daki zaferlerde başrol oynadı.

Milli teknoloji hamlesi idealinin ve milli SİHA’ların öncü ismi BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti. Özdemir Bayraktar’ın vefat haberini oğulları Haluk ve Selçuk Bayraktar duyurdu.

Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Özdemir Bayraktar, babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

BABAM, CANIM, REHBERİM

Selçuk Bayraktar ise “Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk’ın rahmetine yürüdü. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O’ndan geldik O’na döneceğiz” mesajını paylaştı. Kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat eden Özdemir Bayraktar, bugün Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe’deki aile kabristanında toprağa verilecek.

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Özdemir Bayraktar, TSK ile 20 yıldır devam eden çalışma ortaklığında oğullarıyla birlikte mesaisinin büyük kısmını üs bölgelerinde geçirdi.

Efsane kadronun teşkilatçısı

Özdemir Bayraktar, savunma projeleri dışında siyaset alanında da aktif görevlerde bulunmuştu. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın İTÜ Makine Mühendisliği’nden öğrencisi olan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994’teki seçimlerde, Refah Partisi’nin İstanbul Teşkilat Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Özdemir Bayraktar

Prangaları kıran adam

Makine Mühendisi ve sanayici Özdemir Bayraktar hayatını, Türkiye’nin sanayide tam bağımsızlığına adadı. Türkiye’nin 1940’larda Amerikan Marshall yardımlarıyla kesintiye uğrayan savunma sanayii tarihine 65 yıllık aradan sonra BAYKAR’ın başarı öyküsünü ekletti. Cumhuriyet’in ilk silah fabrikatörü Şakir Zümre, yıllar önce ürettiği uçakları dünya devleriyle yarıştıran Nuri Demirağ, ürettiği milli mühimmatla İsrail işgali altındaki Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalara umut olan Nuri Killigil gibi, aynı inanç ve aynı milli duygularla yola koyuldu. Bu yolda önemli engellerle karşılaşsa da pes etmedi. Türkiye’nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikada (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici olarak görev yapan Bayraktar, 1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı için BAYKAR Makina’yı kurdu. Tek bir matkap ile kurduğu Baykar’da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

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TERÖRLE MÜCADELENİN NEFERİ

Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye’nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir. Türkiye’yi devler arasına yükselten çalışmalara öncülük etti, savunma sanayiinde 65 yıllık kaybı telafi edecek milli projelerin yeşermesinin yolunu açtı. BAYKAR’ın milli ve özgün İHA atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif olarak yer aldı. TB2 ve AKINCI TİHA’ya karakterini veren özgün tasarımlara imzasını attı. Ömrünün son 20 yılını milli SİHA’lara vakfetti. 2005-2009 yılları arasında Baykar’ın TSK için geliştirdiği ilk Bayraktar Mini İHA’nın Ar-Ge çalışmalarına Güneydoğu Anadolu’da askerlerin arasında liderlik etti. 2010’ların başında Bayraktar İHA’larla TSK’nın acil ihtiyacını karşılayıp savunma sanayiinin öncüleri arasına yükseldi.

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Karabağ Nişanı verildi

Özdemir Bayraktar, TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021’de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görüldü. SİHA’lar Suriye ve Libya'daki zaferlerde de başrol oynadı.

HAYAT Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar'a taziye mesajları yağdı

Hizmetleri asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar’a rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır” ifadesini kullandı.

Milletin takdir ve övgüsünü kazandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye’mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayiinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar’ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. İHA teknolojisinin yükselişinde kilit rol üstlenen, aynı şekilde milli teknoloji hamlesinde müstesna bir yeri bulunan Sayın Özdemir Bayraktar’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

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OYNAT 02:32 Mete Yarar Özdemir Bayraktar’ı anlattı: İnadıyla SİHA’yı üretti BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Özdemir Bayraktar'ı TVNET'e anlattı. Yarar 'Özdemir ağabeyi yakinen tanıma fırsatım oldu. En büyük hayallerinden bir tanesi de gençler için ne yapabilirim mücadelesiydi. Ülkesine hayırlı evlatlar yetiştiren öncü isimlerden biriydi. İnadıyla SİHA'yı üretti' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Milli bilincin inşası için azimle çalıştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar’ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk savunma sanayiimizin azim ve kararlılık timsali, Baykar Savunma YK Başkanı Özdemir Bayraktar ağabeyimiz Hakk’a yürüdü. Bu ülke için verdiği kıymetli mücadeleye şahidiz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Milli teknoloji alanında yapmış olduğu çalışmalarla ülkemizin geleceğine hizmet eden Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

Hayatı zorluklara meydan okumaydı

Bayraktar’ın vefatı siyaset dünyasını da hüzne boğdu. Bakanlar, milletvekilleri ve siyasiler, İstanbul’da vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajları yayınladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Milli teknoloji hamlelerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında önemli katkısı bulunan Özdemir Bayraktar’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemize kattığı değer her zaman hatırlanacaktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Milli teknoloji hamlesine verdiği destekle, bu ülkeye bu millete yetiştirdiği hayırlı evlatlarla, 21. yüzyılda Türkiye’nin güçlenmesinde büyük katkıları olan Özdemir Bayraktar Ağabeyin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü.

ÜLKEMİZİ EN ÜST LİGE ÇIKARMA HEDEFİ

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkemizi teknolojinin en üst ligine çıkarma hedefiyle ömrü boyunca büyük mücadeleler vermiş ağabeyimizin vefatını derin üzüntüyle öğrendik.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Yetiştirdiği evlatları ve ülkemize katkılarıyla her daim hayırla yad edeceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Tam bağımsızlık mücadelesindeki rolü ile tarihimize ismini altın harflerle yazdırmıştır.

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hayatın, zorluklara bir meydan okumaydı. Mekânın Cennet olsun Özdemir ağabey!

Hayatın, zorluklara bir meydan okumaydı. Mekânın Cennet olsun Özdemir ağabey! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Mücadelesi, gayreti ve memleket sevdasıyla bu ülkenin her bir ferdine ilham olmuş, tam bağımsızlık adına ömrünü vakfetmiş büyüğümüzün vefatı hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE HİZMET

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Başımız sağolsun. Ruhu şâd, makamı âli, mekânı cennet olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Milli Teknoloji Hamlemizin öncü ismi, gençlerimize fikirleriyle ilham kaynağı olan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Memleketimize teknoloji alanında yaptığı katkılara, idealleri uğruna ortaya koyduğu gayrete bizzat şahit olduğum Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Türkiye’de savunma sanayiinde önemli hizmetleri olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’a Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.

ÖZGÜN Özdemir Bayraktar Vefat Etti! Özdemir Bayraktar Kimdir?



