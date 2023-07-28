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Hayalet evlere ceza değil teşvik formülü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boş tutulan ve kiraya verilmeyen evlerin kiraya verilmesi için teşvik sistemi getirebileceklerini söyledi.

04:00 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Boş evlerin ekonomiye bir faydası yok. Vatandaşlarımızın özellikle evini boş tutarak kiraya vermemesi, konut arzının düşük tutulması, talebin fazla olması kira miktarlarını yukarıya çekiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu boş evleri kiraya vermesini teşvik edecek bir sistem olabilir, o evlerin kayıt sistemi düşünülebilir. Bu konuda cezai yaptırım en son düşünülecek şey olabilir. Burada öncelikle bu boş evlerin kiraya verilmesiyle ilgili gerek vergisel anlamda gerek diğer anlamlarda bir teşvik sistemi getirilebilir. Bütün bunlar Ticaret Bakanlığımızla ortaklaşa yapabileceğimiz çalışmalar. Netleştiğinde kamuoyuyla paylaşırız" diye konuştu.

ARABULUCULUK DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Tunç, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldığını, 1 Eylül'den itibaren de kiracı-ev sahibi davalarında 'zorunlu arabuluculuk' dönemi başladığını hatırlatarak, "Kiracı ya da kiralayan herhangi bir uyuşmazlık durumunda hemen mahkemeye koşup dava açmayacak, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Arabulucuda uzlaşamazlarsa bu durumda davaya intikal edecek" dedi. Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle fahiş kiralar konusunda çok hassas olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bu anlamda Ticaret Bakanlığımızın da çalışmaları söz konusu. Özellikle fahiş kira noktasında takipleri olabilir. Gerekli idari para cezaları mevzuatımızda mevcut zaten. Gerekli tedbirler de önümüzdeki süreçte elbette ki alınabilir."




#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#Hayalet Ev
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