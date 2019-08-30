Gündem Hayalet şehir kapılarını açtı
KAHRAMANMARAŞ

Hayalet şehir kapılarını açtı

Zamanın 1974’te durduğu Maraş eski günlerine dönmeyi beklerken, KKTC dün tarihi bir ana şahitlik etti. Hayalet şehrin kapıları 45 yıl sonra ilk kez basın mensuplarına açıldı. Bölgenin gezdirildiği gazetecilere son durum hakkında bilgi verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bölgeden bir kare
Bölgeden bir kare

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kapalı Maraş’ın açılması konusunda çalışma başlatmasının ardından, 1974’ten bu yana kapalı olan askeri bölge statüsündeki Maraş basın mensuplarının ziyaretine açıldı. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın organize ettiği gezide ‘Hayalet Şehir’ olarak bilinen Maraş’taki son durum hakkında açıklamalarda bulunuldu. Mihmandarlar eşliğinde gezdirilen gazetecilere askeri yetkililer bilgi verdi. Gazetecilere KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da eşlik etti. KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan bölgeyi envanter çalışmalarının ardından açmayı planlıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de KKTC’deki temasları kapsamında gezdiği bölgede yetkililerden bilgi aldı.

İlk biz girdik

23.06.2019 Yenişafak gazetesi

KKTC hükümetinin Türkiye ile işbirliği içerisinde Maraş’ı açarak tekrar eski günlerine döndürme kararı almasının ardından, ilk kez Yeni Şafak bölgeye girmiş ve bunu 23 Haziran 2019 tarihli nüshasında sürmanşetten okuyucuları ile paylaşmıştı.

Yalnız minare
GÜNDEM
Yalnız minare
5 bin kişiyi işten çıkardı

5 bin kişiyi işten çıkardı

İBB Başkanı İmamoğlu seçim öncesi verdiği sözlerden çark etti.
97.Yıl Coşkusu

97.Yıl Coşkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verecek.
ABD ve PKK aldatmacası

ABD ve PKK aldatmacası

​Pentagon destekli PKK'lılar, mezarları olacak tünelleri kazmaya devam ediyor.
İhracatta 17 ülke 5 sektör

İhracatta 17 ülke 5 sektör
Irak'la elektrik ticaretinde başlıyor

Irak'la elektrik ticaretinde başlıyor

Türkiye ile Irak arasında yapılan görüşmede elektrik ticareti konusunda mutabık kalındı.
Gözünü kırpmadan şehadete yürüdü

Gözünü kırpmadan şehadete yürüdü

'Medyamızın gerçek temsilcileri Mustafa Cambaz gibi kahramanlardır'

Her an her şeyi yapabiliriz

Her an her şeyi yapabiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün sorularını cevapladı.
16 bin CV toplandı<br>yerimize onları alacaklar

16 bin CV toplandı
yerimize onları alacaklar

İmamoğlu'nun işten çıkardığı personeller yenisafak.com'a konuştu.
Kabusun sonu <br>Avrupa Ligi

Kabusun sonu
Avrupa Ligi

Deplasman gol averajıyla gruplara kaldık.
Galatasaray <br>zoru çekti

Galatasaray
zoru çekti

Temsilcimiz A Grubu'nda devlerle karşılaşacak.
Tuzakları bozmaya kararlıyız

Tuzakları bozmaya kararlıyız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı.
​İBB'de işçi<br>kıyımı sürüyor

​İBB'de işçi
kıyımı sürüyor

​İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu verdikleri sözleri unuttu.
50 kişiyi kurtaran<br>İBB çalışanı işsiz kaldı

50 kişiyi kurtaran
İBB çalışanı işsiz kaldı

​'Amirimden övgü beklerken, işimden oldum'
En büyük casusluk<br> olayı aydınlanabilir

En büyük casusluk
olayı aydınlanabilir

​Kod adını bizzat FETÖ lideri koydu.
Parkede<br> 'Dünya Savaşı'

Parkede
'Dünya Savaşı'

​FIBA Dünya Kupası'nın tüm detaylarını sizler için derledik…
Heyecanlandıran <br>fotoğraf

Heyecanlandıran
fotoğraf

Kura çekimi öncesi Falcao fotoğrafları sızdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.