Hayalet şehir kapılarını açtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kapalı Maraş’ın açılması konusunda çalışma başlatmasının ardından, 1974’ten bu yana kapalı olan askeri bölge statüsündeki Maraş basın mensuplarının ziyaretine açıldı. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın organize ettiği gezide ‘Hayalet Şehir’ olarak bilinen Maraş’taki son durum hakkında açıklamalarda bulunuldu. Mihmandarlar eşliğinde gezdirilen gazetecilere askeri yetkililer bilgi verdi. Gazetecilere KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da eşlik etti. KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan bölgeyi envanter çalışmalarının ardından açmayı planlıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de KKTC’deki temasları kapsamında gezdiği bölgede yetkililerden bilgi aldı.

İlk biz girdik

23.06.2019 Yenişafak gazetesi

KKTC hükümetinin Türkiye ile işbirliği içerisinde Maraş’ı açarak tekrar eski günlerine döndürme kararı almasının ardından, ilk kez Yeni Şafak bölgeye girmiş ve bunu 23 Haziran 2019 tarihli nüshasında sürmanşetten okuyucuları ile paylaşmıştı.