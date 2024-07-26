Hayalet üniversite haberlerine sansür

Hayalindeki üniversite için emek veren ve YKS'de sonuçlarını öğrenen adaylar için tercih dönemi 25 Temmuz’da başlayacak. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre üniversite kontenjanlarında azalma gerçekleşti. 1 milyon 15 bin 840 kontenjan sayısı 960 bin 249'a düştü. Genel kontenjanın yanı sıra okul birinciliği, 34+ kadın kontenjanı, depremzede kontenjanında da azalma oldu.