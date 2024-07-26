Hayalet üniversite haberlerine sansür

Silivri Sulh Ceza Hakimliğince 'hayali üniversitenin sahte rektörü'ne ilişkin basında yer alan haberlere erişim engeli kararı verildi. İnternet üzerinden sahte üniversiteler kurup sahte diplomalar dağıtan, ardından binlerce mağdur bırakan, hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulan, gerçekte olmayan Yeni Pazar ve Freud Üniversitesi’nin sahte rektörü Ali İlseven’in Yeni Şafak, Haber7 ve Politikyol isimli sitelerde yer alan bazı haberlerine erişim engeli getirildi.
KAMU YARARI NEREDE?
Sahte diploma mağdurlarının avukatlarından Neslihan Kokoz, karara tepki gösterdi. Mahkemenin sadece Ali İlseven’in kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu kanaatiyle gerçekliğini sorgulamadan haberin tamamına erişim engeli verdiğini belirten Kakoz, mahkemenin diplomalarını Rusya’dan aldığını söyleyen Ali İlseven’in diplomalarının gerçekliğini Rusya’ya sorma ihtiyacı duymadığını hatırlattı. Kakoz, "Ali İlseven, mahkemeye doktor, doçent ve profesörlüğüyle ilgili hiçbir belge sunamadı." ifadelerini kullandı.