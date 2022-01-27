Hayvan dostu şehir

Bize emanet edilen her canlı için projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirerek, can dostlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Hayvanları Koruma Kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bizler de kısa adı TOSHAB olan Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Projemizle, Mamamatiklerimizle, kedi evlerimizle havyan dostu bir şehir olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’ye örnek bir proje

Sokak hayvanları için kurumların birlik olduğuna değinen Başkan Eroğlu, “Tokat Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ve ilçe belediyelerimizin katılımlarıyla kurmuş olduğumuz birlik projesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ilk birliktir. Tokat İl genelinde yaşayan tüm sahipsiz hayvanların bakımı ve rehabilitasyonu için Türkiye ve Dünya’da ilk uygulama olması nedeniyle örnek bir proje ve uygulamadır. Tokat il genelindeki toplam 35 bin adet köpek ve bin adet sahipsiz kedi için 5 yıllık çalışma planımızı oluşturduk. Veteriner Hekimlerimiz, Veteriner Sağlık Teknisyenlerimiz ve teknikerlerimizle sağlık taramalarımızı yapıyoruz. Her yıl düzenli olacak kontrollerle yeni doğanlar kayıt altına alınırken, tedavileri yapılarak doğal yaşamlarına bırakılacaklar” ifadelerini kullandı.

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100 kişi istihdam edilecek

Projeyle Tokat’ın istihdamına da katkı sağlayacağını belirten Başkan Eroğlu, işinde uzman yaklaşık 100 kişinin de istihdam edileceğini söyledi. Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada; “Projemizle yeni bir iş kapısı daha aralanmış oldu. Yaklaşık 100 kişi bu birlikte görev alacak. Bu arkadaşlarımız, işinde ehliyetli, liyakatli kişilerden oluşacak. Şehrimize, can dostlarımıza hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçen, katkı sunan birlik ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.