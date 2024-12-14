Hayvan sahiplenme kuralları değişti

Yönetmelik ile hayvanların toplanmasına ilişkin yöntemler, bakım süreçleri ve buradaki bakım şekilleri ile sahiplendirilme konularına açıklık kazandırıldı. ‘Yakala, kısırlaştır, tut ya da sahiplendir’ metodu ile belediyelerin ve il özel idarelerinin yetki alanına alınan sokak hayvanları için özel bakım alanlarının özellikleri de belirlendi. Buna göre hayvan bakımevi, doğal yaşam alanı ve özel hayvan yaşamevlerinde 6 aylıktan küçük hayvanlar ile küçük ırklar 8 metrekare, büyük ırk hayvanlar ise 10 metrekarelik alanlardan daha küçük yerlerde tutulamayacak.

Herhangi bir özel ya da belediye barınağından sahiplendiği hayvanı terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulanan kişilere hayvan sahiplenme yasağı getirildi. Yine aynı durumda yıl içerisinde birden fazla kez hayvanını kaybedenlere de 3 yıl boyunca sahiplenme hakkı verilmeyecek. Sahipsiz hayvanlar ile ilgili işlemlerde il özel idareleri, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri, il belediyeleri, diğer ilçe ve belde belediyeleri görevlendiriliyor. Bu anlamda yerel yönetimler hayvanları toplama, bakım ve sahip bulmada tek yetkili oldu.