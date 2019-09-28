Hazırlıklı olun

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Dünyanın en ünlü deprem tahmincilerinden biri olan ve en son yaşanan 5.7 şiddetindeki depremi başarıyla tahmin eden Hollandalı Frank Hoogerbeets, İstanbul'u bekleyen yeni depreme ilişkin önemli uyarılarda bulundu

Haber Merkezi Yeni Şafak
Frank Hoogerbeets
Frank Hoogerbeets

Tahminleriyle adı 'deprem kâhini'ne çıkan Hoogerbeets, İstanbul batısında büyük bir deprem beklendiğini hatırlatarak, "Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü son sarsıntılar bir uyarı niteliğinde. Peki, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir. Bu aktivite bir başka depremin habercisi olabilir. Ondan dikkat edin. Bu olası deprem Batı Türkiye, Yunanistan'da da gerçekleşebilir" dedi.

AYNI GÜN UYARMIŞTI

Frank Hoogerbeets'in paylaşımı

"Depreme hazırlık yapmalısınız. Özellikle, İstanbul'da büyük bir binadaysanız acil durumlar için kaçış planınız olmalı. Ölümlerin çoğu çöken binaların altında kalınması sonucu yaşanıyor" uyarısı yapan Hoogerbeets, aynı zamanda Romanya ve Bulgaristan'ın kuzeyinde de ciddi basınç biriktiğini ve burada büyük bir deprem olabileceğini kaydetti. Hoogerbeets, 'Ditrianum' adlı twitter hesabından saat 13.59'daki 5,7 şiddetindeki deprem olmadan önce saat 09.59'da "Potansiyal öncü sismik hareket" uyarısı paylaşarak, "Bu sismik hareketler 6 veya 7 şiddetindeki bir depremin öncüsü olabilir" diye yazmıştı. Hoogerbeets, 24 Eylül'de Youtube sitesinde yayınladığı bir videoda ise Ay'ın Jüpiter ve Neptün karşısındaki pozisyonunun Marmara'da ayın 26-27'sinde bir depreme neden olabileceğini belirtmişti.

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