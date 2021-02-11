HDP de ABD’de Türkiye karşıtı lobi yapmış

ABD Adalet Bakanlığı’na sunulan FARA belgelerine göre sadece CHP değil, HDP/PKK temsilcileri de Washington’da çalmadık kapı bırakmamış. 2010 yılında başlayan lobi faaliyetleri Selahattin Demirtaş’ın cezaevine girmesinden son zirve yaptı. HDP’nin Washington temsilcisi Giran Özcan, 2018 yılı Eylül ayından sonra kısa sürede en az 40 görüşme gerçekleştirdi. HDP’nin dikkat çeken diğer görüşmeleri ise Türkiye’ye düşman ülkelerinin yetkilileri ile yapılan görüşmeler oldu. FARA belgelerine göre, HDP-PKK ve YPG namına profesyonel lobi faaliyetleri 2010 yılında Nazmi Gür ile başladı, ancak çalışmalar çok etkin değildi. Faaliyetler Danimarka vatandaşı olan Mehmet Yüksel HDP’nin Washington temsilcisi olması ile başladı.

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Giran Özcan

MCCAİN İLE REFERANDUMU KONUŞTU

Yüksel 2017 yılına kadar, Washington’da geniş bir iletişim ağı kurdu. FARA belgelerinde Yüksel ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye, İran, Irak ve Suriye masalarına bakan yetkililerle sayısız görüşmelerde bulundu. Yüksel’in diğer uğrak noktası ise hazırladığı her raporda Türkiye hakkında olumsuz/asılsız ifadelere yer veren Dışişleri Bakanlığı Din Özgürlüğü ve İnsan Hakları Ofisi oldu. Yüksel’in görüştüğü isimler arasında Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği operasyonlara şiddetle karşı çıkan Wael al Zayat, Suriye’deki YPG’ye sempati ile bakan John T. Ice, Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Paul Jones, Türkiye ofisi Müdürü Amy Kirkpatrick ve bir dönem Türkiye’de elçilik yapan James Jeffrey de var. Yüksel’in görüştüğü önemli diplomatlardan biri de Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa Ofisi direktörü Mark Libby idi. Libby ayrıca bakanlığın Türk, Rum ve Kıbrıs işlerinden doğrudan sorumlu.

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Mehmet Yüksel

TEK TEMSİLCİ OLARAK ÇIKTI

Yüksel, Suriye politikasını planlamaktan sorumlu Matthew Flannes ve ABD Savunma Bakanlığı’nın Suriye bölümünün yöneticisi Stephanie Fontaine de dahil olmak üzere Suriye dosyasındaki diğer ABD yetkilileriyle teması hiç koparmadı. Yüksel ABD’nin tanınmış siyasetçilerinden birisi olan Cumhuriyetçi Senatör John McCain’le de yakın diyaloglar kurdu. 2018 yılında ölen McCain, o zamana kadar Suriye’deki PKK’lıların hamisi gibi oldu. 2017 yılında Suriye’nin kuzeyine bir ziyaret düzenleyen McCain, teröristlerle gizli bir toplantı gerçekleştirmiş ve ABD’ye döndüğünde örgüte daha fazla silah verilmesine öncülük etmişti. Sözde Ermeni Soykırımı tasarısına destek Demokrat Partili Steve Cohen ve FETÖ’nün lobici Michael Rubin de Yüksel’in dikkat çekici görüşme listesinde. İsrailli partilerle iletişimin yanı sıra Yunanistan, Ermenistan ve Mısır gibi ülkelerin yetkilileriyle görüşmeler yaptı.

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John McCain

Bir ayda 40 görüşme

2017 yılında lobi görevini HDP’li Giran Özcan devraldı. Özcan ilk olarak Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Birimi askeri danışmanı ve ABD’nin Suriye Operasyonları Kıdemli Danışmanı Rich Outzen de dahil olmak üzere üst düzey devlet yetkilileriyle bir araya geldi. Eylül 2018’de Selahattin Demirtaş’ın tutuklanmasının ardından siyasi baskı çabalarını yoğunlaştırdı.

Richard Utzen

Özcan, Yabancı Komite çalışanları da dahil olmak üzere Kongre üyelerinin ofislerinde çalışan en az 40 çalışanla görüştü. Silahlı Kuvvetler, istihbarat ve yargı komiteleri de dahil olmak üzere ABD’deki çok sayıda komite ile iletişim kurdu. Özcan ile görüşen en önemli isimler arasında Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Richard Burr ve Meclis İstihbarat Komitesi Başkanı Demokratik Temsilci Adam Schiff. Her ikisi de Türk ordusunun Suriye’nin kuzeyindeki Kürt silahlı kuvvetlerine karşı hareketlerine ve Donald Trump’ın Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik dış politikasına karşı çıkıyor.

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Ruhi Ersoy

Açıklasınlar

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Yeni Şafak’ın “CHP 14 Temmuz’da Pentagon”da manşetini alıntılayarak CHP’ye çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda Ersoy, “Bu önemli haber konusunda CHP yetkililerinin milletimize derhal kapsamlı bir açıklama yapması gerekir” dedi.