Gündem HDP Esenyurt İlçe Başkanı adliyeye sevk edildi
İSTANBUL

HDP Esenyurt İlçe Başkanı adliyeye sevk edildi

Terör örgütü PKK paçavralarının bulunduğu HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyonda, dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminden Dilan Kılıç adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Emniyetteki sorgularının ardından Sağlam ve Kılıç adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki sorgularının ardından Sağlam ve Kılıç adliyeye sevk edildi.

HDP'nin İstanbul Esenyurt ilçe binasında temizlik ve ilaçlama hizmeti veren CHP’li belediyenin sosyal medyada paylaştığı video ile HDP'nin, ilçe binasını adeta hücre evi ve Kandil’deki gibi kamplara dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı.

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Polis, bu görüntülerin ardından operasyon düzenlemiş; 6 saatlik aramada 30 Öcalan posteri, afişler ve PKK yayın organları ele geçirilmişti. Binada en az 4 yıldır da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlandı

Polis ekipleri, operasyon günü HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç emniyette ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmış, dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan Sağlam ve Dilan Kılıç yeniden gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından Sağlam ve Dilan Kılıç adliyeye sevk edildi.

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