Gündem HDP Esenyurt ilçe yöneticilerine tutuklama talebi
İSTANBUL

HDP Esenyurt ilçe yöneticilerine tutuklama talebi

Terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavralarının bulunduğu HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Savcılıkta ifade vermelerinin ardından, PKK paçavralarının bulunduğu ilçe teşkilatı binasının yöneticilerinin tutuklanması talep edildi.
Savcılıkta ifade vermelerinin ardından, PKK paçavralarının bulunduğu ilçe teşkilatı binasının yöneticilerinin tutuklanması talep edildi.

HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminden Dilan Kılıç, savcılıkta ifade vermelerinin ardından "Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Adliye'ye sevk edilmişlerdi

  • Terör örgütü PKK paçavralarının bulunduğu HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyonda, dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminden Dilan Kılıç, sabah saatlerinde adliyeye gönderilmişlerdi.

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HDP Esenyurt İlçe Başkanı adliyeye sevk edildi
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