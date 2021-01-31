HDP Esenyurt ilçe yöneticilerine tutuklama talebi Terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavralarının bulunduğu HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber Merkezi 31 Ocak 2021, 13:47 Son Güncelleme: 31 Ocak 2021, 13:57 DHA