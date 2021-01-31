HDP Esenyurt ilçe yöneticilerine tutuklama talebi

HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminden Dilan Kılıç, savcılıkta ifade vermelerinin ardından "Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Adliye'ye sevk edilmişlerdi
- Terör örgütü PKK paçavralarının bulunduğu HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyonda, dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminden Dilan Kılıç, sabah saatlerinde adliyeye gönderilmişlerdi.