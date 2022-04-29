HDP ile ittifakın diyeti: İşe bilerek almışlar

PKK kampında bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı ortaya çıkan Şafak Duran'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) göz göre göre işe alındığı anlaşıldı. İBB’nin yasal zorunluluk olmasına rağmen Duran hakkında arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması talebinde bulunmadığı belirlendi. İBB’den yapılan açıklamada, Şafak Duran'ın işe giriş için adli sicil kaydı belgesi beyanında bulunduğu ve adli sicili temiz göründüğü için de işe girişinde sakınca görülmediği ifade edildi.

TERÖRİSTİN YARGILAMASI SÜRÜYOR

Skandalın ortaya çıkmasının ardından İBB sözcülüğü adeta Şafak Duran’a sahip çıktı. Yapılan açıklamada, “Şafak Duran’ın adli sicilinin temiz olduğu” bahanesine sığınıldı. Ancak Şafak Duran hakkında 19 Ekim 2020'de PKK/KCK/YPG/YDG-H terör örgütüne üye olmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli işlem yapıldığı ve yargılamasının da devam ettiği öğrenildi. 15 Ocak 2021’de polis ekiplerince yakalanan Duran’ın savcılık tarafından 18 Ocak 2021’de serbest bırakıldığı ve bu nedenden dolayı hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş adli bir ceza olmadığı ortaya çıktı.

Şafak Duran

ARŞİV ARAŞTIRMASI 1 YILDIR ZORUNLU

Sicil kaydında sadece kesinleşen cezalar görülebiliyor, adli sicil kaldı olmayanlar kamuya alınabiliyordu. Sicil kaydı olmayan ancak FETÖ, PKK ve DHKP-C ile iltisaklı olanların devlet memuru olmasını önlemek için, 17 Nisan 2021’de “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu”nda değişikliğe gidildi. Düzenleme ile “ilk kez kamu kurumuna alınacak şahıslar” hakkında sadece mahkeme kararlarına değil, güvenlik ve istihbarat birimlerinin arşiv kayıtlarına bakılması şartı getirildi.

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İBB İSTESE, BU BİLGİLER GİDECEKTİ

İBB son dönem işe aldığı kişilerin çoğunda arşiv araştırması talebinde bulunmadı. Şafak Duran da o isimlerden birisiydi. Eğer İBB, yasa gereği güvenlik birimlerinden arşiv taraması yapılmasını talep etse, 1 Haziran 2021 tarihinde işe alınan Şafak Duran’ın terör örgütü ile iltisakı olduğu ortaya çıkacaktı. Eğer İBB Emniyet'ten arşiv taramasında bulunmasını istese, Şafak Duran hakkında “19 Ekim 2020’de PKK/KCK/YPG/YDG-H terör örgütüne üye olmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapıldığı ve dosyanın halen açık olduğu, bu kapsamda 16 Ocak 2021’de gözaltına alınıp bırakıldığı” bildirilecekti.

Tokatlı diye tanıtmış

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundayken örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Can T. ve “Hozan Serhad” kod adlı Cahit K., Şafak Duran’ın bulunduğu fotoğrafları güvenlik güçlerine anlattı. Muş Bulanık nüfusuna kayıtlı olan Şafak Duran’ın, örgüt içinde kendisini “Tokatlı alevi” olarak tanıttığı itirafçı ifadelerine yansıdı.

İttifakın bedeli

Yargıtay savcısının PKK’nın siyasi uzantısı olarak adlandırdığı HDP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP ve İYİ Parti’nin başı çektiği Millet İttifakı’nın gizli ortağı olmuştu. Oy karşılığı ittifak yapan HDP üyelerinin İBB kadrolarına doldurulduğu da farklı zamanlarda günyüzüne çıkmıştı. 14 Şubat 2019’da HDP’nin İstanbul il toplantısında kayda geçen “8-9 ilçede belediye başkan yardımcılığı, 2-3 ilçede yönetim ortaklığı, 60-70 meclis üyesi, 10’u İBB meclis üyesidir. Yarın sabaha kadar isimlerin CHP’ye verilmesi gerekiyor. Aday profili çok önemlidir. 21 ilçede hak ediş stratejisi ile 9 ilçede de tek başımıza giriyoruz. Seçilirse başkan yardımcılığı. Biz 16 meclis üyesi talep ediyoruz. CHP 16’yı kabul etmiş” notları, HDP’ye verilecek kadroları açığa çıkarmıştı. Yerel seçimlerde İBB yönetiminin CHP’ye geçmesinin ardından işe alınanlar arasında örgüt üyelerinin olduğu ortaya çıkmıştı. İBB iştiraki İSPER’de işe alınan gassalların bir kısmının PKK’ya bağlı DİAYDER üyesi olduğu belirlenmiş, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılmıştı. İçişleri Bakanlığı da İBB’de terör bağlantılı 557 kişinin işe alındığını açıklamıştı.

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