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İSTANBUL

HDP PM üyesiyle ilçe başkanı dağa militan yollamış

Anneler Diyarbakır’ı kuşatınca, PKK’ya eleman kazandırma bürosu gibi çalışan HDP, merkezi İstanbul’a taşımış. PKK’ya katılmaya ikna edilen 2 genç Mardin’de sınırı geçerken yakalandı. Onlar gibi birçok genci dağa gönderen 11 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında HDP PM Üyesi Livan O. ile HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö. de var.

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Şahin Şen Yeni Şafak
HDP PM üyesiyle ilçe başkanı dağa militan yollamış
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Terör örgütü PKK/KCK’ya eleman kazandıran örgüt mensuplarına darbe vuruldu. TSK’nın yurt içi ve sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarla köşeye sıkışan PKK, şehirlerde militan avına çıktı. Örgüte eleman kazandırma bürosu gibi çalışan HDP’ye yönelik İstanbul merkezli bir operasyona daha imza atıldı. İstanbul, Van ve Muğla’daki eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK’nın sözde gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet yürüten ve örgüte eleman kazandırmaya çalışan, aralarında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Ö., HDP Parti Meclisi (PM) ve Yürütme Kurulu Üyesi Livan O. ile oyuncu Roj M.B. dahil 9 şüpheliyi takibe aldı. Bu kişilerin, yakınları PKK’nın dağ kadrosunda ölen teröristlerin aileleriyle görüştüğü, gençleri örgütleyip dağa göndermeye çalıştıkları belirlendi.

SINIRI GEÇERKEN YAKALANDILAR

  • Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin örgüte katılmaya ikna ettiği 2 kişiyi tespit etti. HDP tarafından Mardin’e gönderilen M.S.K. ve D.G.’nin sınırı geçmeden yakalanması için düğmeye basıldı. İstanbul TEM şube polisleri, M.S.K. ve D.G.’nin eşkallerini Mardin Emniyeti’ne bildirdi. 2 şüpheli yasa dışı yollarla sınırı geçmek üzereyken Suriye sınırında yakalanıp İstanbul’a getirildi.

İSTANBUL’DA EŞ ZAMANLI BASKIN

Mardin’deki operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul’da da Zeytinburnu, Beylikdüzü, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Esenler, Beyoğlu, Beşiktaş ve Sultangazi’de baskınlar yapıldı. Aralarında HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö. ile HDP PM ve Yürütme Kurulu Üyesi Livan O. ve oyuncu Roj M.B.’nin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

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