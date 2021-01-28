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İSTANBUL

HDP’de 100 bin fotoğraflık: Terör​ arşivi çıktı

HDP’de 100 bin fotoğraflık: Terör arşivi çıktı

Terör örgütü PKK’nın bürosu olarak kullanılan HDP’nin İstanbul Esenyurt binasında 100 bin fotoğraflık bir terör arşivi bulundu. HDP’nin ölen teröristlerin ailelerine bayram, düğün ve cenaze gibi günlerinde para yardımında bulunduğu belirlendi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
İstanbul’da HDP Esenyurt ilçe binasına 23 Ocak’ta operasyon düzenlenmişti.
İstanbul’da HDP Esenyurt ilçe binasına 23 Ocak’ta operasyon düzenlenmişti.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve eş başkan Dilan Kılıç’ın terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltında sorguları sürerken, terör örgütü bağlantılarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında ele geçirilen dijital materyallerde PKK/KCK tarafından kurulan örgüt uzantısı TAK içinde faaliyet gösteren teröristlerin fotoğrafları da dahil yaklaşık 100 bin fotoğraflık bir arşiv bulundu. Arşivde öldürülen teröristlerin adres bilgilerinin de yer aldığı tespit edildi.

Tırnakçı vekil verileri silmiş
GÜNDEM
Tırnakçı vekil verileri silmiş

MATERYALLER TAK’A AİT

  • Önceki CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin dezenfeksiyon işlemleri için girdiği HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı, adeta örgüt evini andırıyordu. Duvardaki terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin sosyal medyada da büyük tepki görmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda TEM şube ekiplerinin baskın düzenlediği ilçe binasından, adeta terörist arşivi çıktı. Polis ekiplerince el konulan dijital malzemelerin birinde terör örgütü PKK’nın uzantısı TAK üyelerine ait fotoğrafları da içeren arşiv ele geçirildi.

AİLELERİNE YARDIM YAPILIYOR

Elde edilen bilgilerde, HDP içinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler Birimi’nden ölen teröristlerin ailelerine bayram, düğün ve cenaze gibi merasimlerde para yardımında bulunulduğu bilgilerin ele geçirildiği belirtildi.

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