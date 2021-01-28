HDP’de 100 bin fotoğraflık: Terör​ arşivi çıktı HDP’de 100 bin fotoğraflık: Terör arşivi çıktı Terör örgütü PKK’nın bürosu olarak kullanılan HDP’nin İstanbul Esenyurt binasında 100 bin fotoğraflık bir terör arşivi bulundu. HDP’nin ölen teröristlerin ailelerine bayram, düğün ve cenaze gibi günlerinde para yardımında bulunduğu belirlendi.

Aybike Eroğlu 28 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 28 Ocak 2021, 00:47 Yeni Şafak