Gündem HDPli Mithat Sancardan ortaklarına gözdağı HDPyi sayı olarak görürseniz faturası ağır olur
POLİTİKA

HDP'li Mithat Sancar'dan ortaklarına gözdağı: HDP'yi sayı olarak görürseniz faturası ağır olur

Millet İttifakı'nda adaylık karmaşası devam ederken altılı masanın gizli ortağı HDP'den diğer partilere gözdağı geldi. Parti grubunda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefete seslenerek "HDP'yi ve Kürtleri sayı olarak görmekten vazgeçmezseniz seçim günü faturası ağır olur" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Mithat Sancardan ortaklarına gözdağı: HDPyi sayı olarak görürseniz faturası ağır olur
Mithat Sancar

Millet İttifakı üyelerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masanın adaylık bilmecesi devam ediyor. Altılı masanın gizli ortağı HDP ise, seçimde gösterilecek aday ve talepleri üzerinden ortaklarına gözdağı vermeye devam ediyor.

Parti grubunda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortaklarını açıkça hedef aldı. HDP'nin sayı olarak tanımlanmasından rahatsız olduklarını ifade eden Sancar altılı masaya yüklendi. Sancar şu ifadeleri kullandı:

Seçim dönemi Kürtleri ve HDP'yi hatırlayanlara bakın, bunların yaptıkları şey Kürtlere bir sayı olarak bakmaktır. Oysa biz Kürtlerin ve HDP'nin temsil ettiği kitlenin bir sayı olmadığını, özne olduğunu, bu ülkenin kurucu gücü olduğunu savunuyoruz ve bunu temsil ediyoruz. Kürtler sayı değildir, kimse Kürtleri oy hesabında basit bir rakam olarak görme yanılgısına düşmesin. Büyük bedeller ödeyerek büyük birikim yaratan bir halkın buna cevabı ağır olacaktır. Kimse sayıya indirgemesin, oy hesabı ile yaklaşmasın.

"FATURASI AĞIR OLUR"

Kim HDP'yi ve Kürtleri sayı üzerinden değerlendiriyorsa çok geç değil diyeceğim ama aslında geciktiler, yine de neresinden dönerlerse kârdır. Bu hesaptan vazgeçin, güzel sözlerle, boş laflarla bir yere çekilebilecek örgütsüz ve bilinçsiz bir kitle olarak görmekten vazgeçin. Vazgeçmiyorsanız seçim günü; Kürtler ve HDP'nin temsil ettiği bütün halklar, size onun faturasını ağır ödetecektir. İktidara da bizim dışımızdaki muhalefete de, siyasette yer almak isteyen herkese bunu hatırlatmak görevimizdir.

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