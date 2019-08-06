HDP’li olmayan 647 işçi atıldı

Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki HDP’li belediye başkanları 4 ayda sırf Hak İş sendika üyesi olduğu için 647 işçinin işine son verdi. 267 Hak İş sendika üyesi ise baskılara dayanamayarak sendikadan istifa etmek zorunda bırakıldı. İşçi kıyımında ilk sırayı HDP’li Ahmet Türk yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi aldı. Mardin’de 313 Hak İş sendika üyesi işten çıkartıldı. Mardin’in yanı sıra Diyarbakır’ın HDP’li Sur Belediyesi’nde 145, Şırnak’ın HDP’li Cizre Belediyesi’nde ise 36 kişinin işine son verildi.

İŞÇİLERDEN NE İSTEDİNİZ!

31 Mart mahalli seçimlerinin ardından kayyum yönetiminden çok sayıda belediye HDP yönetimine geçti. HDP’li belediye başkanları İl ve ilçe belediyelerinde işçi kıyımı yaptı. 4 ayda yüzlerce taşeron işçinin işine son verildi. İşten çıkartılmayan kişiler ise sendika değiştirmeye zorlandı. Yönetim değişikliğinin ardından Muş’un HDP yönetimindeki Vorto ilçesinde 16 işçi işten çıkartıldı. Van’ın HDP’li İpekyolu Belediyesi’nde 8 Hak İş üyesi işçinin işine son verdi. HDP’li Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 20, Kocaköy ilçesinde 8, Kulp ilçesinde 5, Yenişehir ilçesinde 10, Kayapınar ilçesinde ise 35 işçi işten atıldı. Mardin’in HDP’li Derik Belediyesi’nde de durum aynı. Burada da Hak İş üyesi 11 işçinin işine son verildi.

VAN BELEDİYESİ’NDE 150 İSTİFA

HDP’li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ’ın 31 Mart seçimlerinin ardından ilk icraatı işçi kıyımı oldu. Cizre Belediyesi’nde çalışan 36 kişi işten çıkartıldı, 86 işçi ise Hak İş sendikasından istifa ettirilerek belediyenin belirlemiş olduğu sendikaya zorla üye yaptırıldı. Batman’ın HDP’li İkiköprü ve Beşiri İlçelerinde de durum aynı. İkiköprü Belediyesinde Hak İş üyesi 2, Beşeri’de ise 15 çalışanın işine son verildi. HDP’li Kars Belediyesinde 23 kişi işten çıkartıldı. HDP’li Van Belediyesi Hak İş üyesi 150 işçiyi zorla sendika değiştirdi. Muş’un HDP’li Bulanık İlçesine de 40 işçi Hak İş sendikasından istifa ettirildi.

SAADET VE DP’DE DURUM AYNI

Mahalli seçimlerin ardından Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yönetime gelen Saadet Partili ve Demokrat Partili belediye başkanları da işçi kıyımına ortak oldu. Bitlis’in Demokrat Parti yönetimindeki Gölbaşı ilçesinde 36 Hak İş üyesi işten atıldı. Saadet Parti’li Eleşkirt Belediyesi yönetimi AK Parti’den devralmasının ardından işçi kıyımına başladı. Belediye yönetimi, Hak İş üyesi 16 işçi ve 4 memur olmak üzere 20 kişiyi işten çıkarttı. Diyarbakır’ın Çüngüş Belediye Başkanı Saadet Partili Ali Suat Akmeşe de 7 işçinin işine son verdi.

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ASIL KIYIM BAYRAMDAN SONRA

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre asıl işten çıkarma işlemi Kurban Bayramı’ndan sonra yapılacak. Kurban Bayramı sonrası HDP yönetimindeki Şırnak’ın Balveren, İdil ve Silopi ilçeleri başta olmak üzere birçok HDP’li belediye başkanı Hak İş sendika üyesi işçiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.