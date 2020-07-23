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Gündem Meclis gereğini yapacak HDPnin tecavüzcü vekili Tuma Çelikin dokunulmazlığı kaldırılacak
POLİTİKA

HDP’nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'în dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik süreç başladı

Meclis gereğini yapacak: HDP’nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak

2018’deki seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K.’ya tecavüz etmekle suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması için 5 kişilik hazırlık komisyonu kuruldu. 3 AK Partili, bir CHP’li ve bir HDP’liden oluşan komisyon fezlekede yer alan tüm belge ve delilleri inceleyecek ve Çelik’in savunmasını alacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
HDP’nin tecavüzcü Mardin Milletvekili Tuma Çelik
HDP’nin tecavüzcü Mardin Milletvekili Tuma Çelik

HDP’nin tecavüzcü milletvekili için Meclis harekete geçiyor. Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlık komisyonu kuruldu. Yerel seçim çalışmaları sırasında Mardin Midyat’taki bir Süryani derneğinde tanıştığı D.K.’ya tecavüz ettiği belirtilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan fezleke düzenlenmişti. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeyi görüşmek için dün toplandı.

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HAZIRLIK KOMİSYONU

Karma Komisyon Başkanı AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığındaki toplantıda, tecavüzle suçlanan Çelik’in dosyasını görüşmek için hazırlık komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Çelik’in fezlekesini görüşmek üzere 5 kişiden oluşan hazırlık komisyonu kurdu. Hazırlık komisyonunda, AK Parti’den Ali Özkaya, Belgin Uygun, İbrahim Halil Fırat, CHP’den Ali Mahir Başarır ve HDP’den Züleyha Gülüm yer alacak.

SAVUNMA ALACAKLAR

  • Hazırlık komisyonu, fezlekede yer alan tüm delilleri ve belgeleri inceleyecek. Bu kapsamda ilgili Başsavcılık’tan ek bilgi ve belge de talep edebilecek. Ayrıca komisyon, Çelik’in savunmasını da alacak. Hazırlık komisyonunun 1 ay içeresinde çalışmalarını tamamlayıp Karma Komisyonu’na raporunu sunması gerekiyor.

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GENEL KURUL’DA OYLANACAK

Karma Komisyonu, hazırlık komisyonu raporunu ele alarak bir karara varacak. Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması ya da dönem sonuna ertelenmesi yönünde karar verebiliyor. Komisyon kararı daha sonra da Meclis Genel Kurulu’nun önüne gelecek ve oylanacak.

Yeterli delil var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezlekeye göre, Tuma Çelik, yerel seçim çalışması sırasında müşteki D.K.’ya Süryani dernek başkanının evinde tecavüz etti. D.K., ifadesinde, birlikte kahve içmek için dernek başkanı E.T.’nin evine gittiklerini ve Çelik’in kendisine tecavüz ettiğini belirtirken, skandal olayın ardından tehdit edildiğini ise şöyle anlattı: “Çelik’e ‘Seni partiye şikayet edeceğim’ diye bağırdım. Bana, ‘Eğer bu durum duyulursa ben vekilim, benim dokunulmazlığım var, olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa’da yaşarım, yöre halkı benim için erkektir bir zamparalık yaptı, derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamazsınız’ dedi.”


“Hayatımı bitirdin”mesajı

WhatsApp görüşmeleri kayıtlarını da dosyaya sunan D.K.›nın Çelik’e, “Hayatımı bitirdin” şeklinde mesajlar gönderdiği öğrenildi. HTS kayıtlarında, müşteki ile şüpheli arasında değişik tarihlerde görüşmelerin bulunduğu tespit edilirken, başsavcılığın 30 Mart 2020 tarihinde hazırladığı fezlekede, Tuma Çelik’in müşteki D.K.’ya rızası dışında milletvekili nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli olarak cinsel saldırı eyleminde bulunduğu yönünde yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu belirtildi.

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Vekilliği düşsün

Devlet Bahçeli
  • MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP’nin tecavüzcü milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesini istedi. Olayın yeni olmadığını söyleyen Bahçeli, “Bu tecavüz yeni değil. Üzeri örtülmüş. Tecavüz faili alçağın sadece milletvekilliği dokunulmazlığı değil, milletvekilliği de düşürülmeli. Sonra da yargı önünde hesap vermeli” dedi.
  • Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. HDP’li vekil Tuma Çelik’in tecavüz skandalını değerlendiren Bahçeli, ‘Bu rezilliğin neresini değerlendireyim?” dedi. HDP’li Tuna’nın dokunulmazlığının ve vekilliğinin düşürülmesi gerektiğine vurgu yapan Bahçeli şunları söyledi: “Bu rezilliğin neresini değerlendireyim? Bu tecavüz yeni değil. Üzeri örtülmüş. Mağdure tehdit ve şantajlarla sindirilmek istenmiş. Konu gündeme düşünce HDP tutuştu, telaşlandı.
  • YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMELİ
  • Tepkileri en aza çekmek için ihraç kartını devreye soktu. Tecavüz faili alçağın sadece milletvekilliği dokunulmazlığı değil, milletvekilliği de düşürülmeli. Sonra da yargı önünde hesap vermeli. Kadınları, çocukları, gençleri bunlardan uzak tutmak mecburiyet. Bebek katillerinin siyasi uzantılarının kadın düşmanı oldukları, masumlara kıydıkları bir kez daha netleşti.”

Bir de böyle ahkam kesmiş: Kadın meselesi çok büyük problem!
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Bir de böyle ahkam kesmiş: Kadın meselesi çok büyük problem!
Eşine karşı şiddet uygulayan HDP'nin gözde oyuncusu Bülent Parlak'ın katıldığı bir yayında söyledikleri düşük profilli oyuncunun iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi. Eşine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığı öğrenilen Bülent Parlak katıldığı bir yayında 'Kadınların yanındayız demek bile bana abes geliyor. Ama bu problemin çözümüyle ilgili çok radikal kararlar alınması gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullanıyor.

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