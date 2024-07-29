Hedefimiz istihbarat topluluğu

Milli İstihbarat Akademisi’nin düzenlediği İstihbarat Çalışmaları Çalıştayı’nda bu alanda çalışan akademisyenler bir araya geldi. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, iki gün süren çalıştayın açılışında Türkiye’deki ve dünyadaki istihbarat anlayışında yaşanan değişimi vurguladı. Köse, bir zanaat olan istihbarata akademik bir perspektiften bakarak bu alanın gelişimine katkı sunacak bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.