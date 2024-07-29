|
Gündem

Hedefimiz istihbarat topluluğu

Canberk Doğan
04:00 - 29/07/2024 الإثنين
Güncelleme: 02:12 - 29/07/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Talha Köse
Talha Köse

Milli İstihbarat Akademisi’nin düzenlediği İstihbarat Çalışmaları Çalıştayı’nda bu alanda çalışan akademisyenler bir araya geldi. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, iki gün süren çalıştayın açılışında Türkiye’deki ve dünyadaki istihbarat anlayışında yaşanan değişimi vurguladı. Köse, bir zanaat olan istihbarata akademik bir perspektiften bakarak bu alanın gelişimine katkı sunacak bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.




#Milli İstihbarat Akademisi
#Talha Köse
#İstihbarat Çalışmaları Çalıştayı
1 ساعة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangisi mühendis değildir?