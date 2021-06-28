Hem orman hem yürekler yandı: Bir orman işçisi şehit oldu

Muğla dün güne yangınla uyandı. Marmaris İçmeler Mahallesi’nde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30’da başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ve çevre illerden gelen 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz, 6 dozer, su tankerleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 328 personel müdahale etti. Kuvvetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Her noktadan görülebilen yoğun duman, ilçenin üzerinde tabaka oluşturdu.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Vali Orhan Tavlı, ekiplerin rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ettiğini kaydetti. Yangın yaklaşık 5 saat sonra güçlükle kontrol altına alınabilirken, söndürme çalışmaları esnasında Pamucak mevkiinde alevlerin arasında kalan bir orman işçisi hayatını kaybetti. Rüzgarın ters dönmesiyle işçiler bir anda alevler arasında kaldı. Yangına ilk müdahale eden 6 kişilik Beldibi Yangın Söndürme Ekibinde görev yapan Görkem Hasdemir (38) kurtarılamadı.

Görkem Hasdemir

TEKRAR DİKİM YAPILACAK

Yangını Orman Genel Müdürlüğü’ndeki merkezde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarında 328 personelin görev yaptığını duyurdu. Pakdemirli, “Maalesef her yangında olduğu gibi yine ‘Buraya otel yapılacak’ gibi söylemler var. Ben bunları söyleyenleri 1 şehidimizin olduğu bugün Allah’a havale ediyorum. İlk fırsatta buralara tekrar dikim yapacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın endişesi olmasın” dedi.

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İtfaiye aracı kaza yaptı