Hem orman hem yürekler yandı: Bir orman işçisi şehit oldu

Muğla dün güne yangınla uyandı. Marmaris İçmeler Mahallesi’nde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30’da başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ve çevre illerden gelen 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz, 6 dozer, su tankerleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 328 personel müdahale etti. Kuvvetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi.
ALEVLERİN ARASINDA KALDI
- Vali Orhan Tavlı, ekiplerin rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ettiğini kaydetti. Yangın yaklaşık 5 saat sonra güçlükle kontrol altına alınabilirken, söndürme çalışmaları esnasında Pamucak mevkiinde alevlerin arasında kalan bir orman işçisi hayatını kaybetti. Rüzgarın ters dönmesiyle işçiler bir anda alevler arasında kaldı. Yangına ilk müdahale eden 6 kişilik Beldibi Yangın Söndürme Ekibinde görev yapan Görkem Hasdemir (38) kurtarılamadı.
TEKRAR DİKİM YAPILACAK
Yangını Orman Genel Müdürlüğü’ndeki merkezde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarında 328 personelin görev yaptığını duyurdu. Pakdemirli, “Maalesef her yangında olduğu gibi yine ‘Buraya otel yapılacak’ gibi söylemler var. Ben bunları söyleyenleri 1 şehidimizin olduğu bugün Allah’a havale ediyorum. İlk fırsatta buralara tekrar dikim yapacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın endişesi olmasın” dedi.
İtfaiye aracı kaza yaptı
- Marmaris’teki yangınla birlikte aksilikler de üst üste geldi. 1 orman işçisinin şehit olduğu yangına müdahale etmeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı kaza yaptı. Merkez ilçe Menteşe’den yola çıkan itfaiye araçlarından biri, Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki kavşakta 34 SG 7789 plakalı otomobille çarpıştı. İtfaiye aracı kaldırıma çıkarken otomobilse metrelerce sürüklendi. Can kaybının olmadığı kazada 3 itfaiye eri ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.