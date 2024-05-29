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Her görüşü dinliyoruz

Dört bakanlığın üzerinde çalıştığı sokak hayvanları düzenlemesine son şeklini vermek isteyen AK Parti, tüm tarafları ajandasına aldı. Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yürüttüğü temaslarda mağdurlardan veteriner hekimlere sürecin tüm paydaşlarının görüşleri not alınıyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:45 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bahadır Yenişehirlioğlu
Bahadır Yenişehirlioğlu

Hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ortak mesaisi ile ortaya çıkan çalışma üzerinde görüşmeler devam ediyor. Yeni Şafak’a konuşan Yenişehirlioğlu, süreç için görüşmelerin bir 10 gün daha sürebileceğini belirterek, “Benim yaptığım vazife toplumun bütün kesimlerini tek tek arıyorum. Veteriner hekim, üniversitedeki hocalar, mağdur aileler, sanatçılar, gazeteciler, dernekler, vakıflar ile görüşmelerim devam ediyor. Görüşmeler 10 gün sürebilir” dedi. Ortada bir vaka olduğunu belirten Yenişehirlioğlu şöyle devam etti: “Tek problemi çözüm. Henüz ortada kesinleşmiş bir kanun tasarısı da yok. Bütün yaptığım çalışmaları raporluyorum. Neticesinde ise ilgili yerlere bu raporlar iletilecek.”



#Sokak hayvanları
#Bahadır Yenişehirlioğlu
#Gündem
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