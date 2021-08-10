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İSPARTA

Her nikah bir fidan: Tohumlu nikah kalemi hediyesi

Isparta Belediyesi, nikahlarda genç çiftlere geri dönüşüm malzemesinden hazırlanan ve içerisinde ağaç tohumları bulunan nikah imza kalemi hediye ediyor. Genç çiftler diktikleri tohumlarla çevrelerini ağaçlarla donatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Her nikah bir fidan​: Tohumlu nikah kalemi hediyesi
Genç çiftler diktikleri tohumlarla çevrelerini ağaçlarla donatıyor.

Isparta Belediyesi, nikahlarda genç çiftlere geri dönüşüm malzemesinden hazırlanan ve içerisinde ağaç tohumları bulunan nikah imza kalemi hediye ediyor. Genç çiftler diktikleri tohumlarla çevrelerini ağaçlarla donatıyor.

3 YILDA 75 BİN FİDAN EDER

  • Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, nikahlarını kıydığı gençlere, “Biraz önce imza atmış olduğunuz kalemi sizlere hediye etmek istiyorum. Bu kalemin içerisinde ağaç tohumları var. Bu tohumları gençlerimizin yaşadıkları en yakın yerde toprakla buluşturarak, çıkacak olan fidana bir ömür boyu bakmalarını istiyorum. Bu hem kendileri hem de gelecekte çocuklarına bırakabilecekleri çok güzel bir miras olacaktır. Çocuk, ‘annem ile babamın nikahlarında diktikleri ağaç bu’ diyecekler. Bizler Isparta Belediyesi olarak yılda 2 bin 500’e yakın nikah kıyıyoruz. 3 yıl içerisinde yaklaşık 7 bin 500 gencimize, yeni evli çiftlerimize bu kalemlerden verdik. Her birinin içerisinde yaklaşık 10 ağaç yetiştirecek kadar tohum var, bu da 75 bin fidan eder” dedi.
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