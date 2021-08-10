Her nikah bir fidan: Tohumlu nikah kalemi hediyesi Isparta Belediyesi, nikahlarda genç çiftlere geri dönüşüm malzemesinden hazırlanan ve içerisinde ağaç tohumları bulunan nikah imza kalemi hediye ediyor. Genç çiftler diktikleri tohumlarla çevrelerini ağaçlarla donatıyor.

Haber Merkezi 10 Ağustos 2021, 00:00 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2021, 05:52 Yeni Şafak