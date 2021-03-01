​Hâlâ şaşkınız!

Salgın sürecinde sokaklarda yaşayan Duygu Ünlü ile Uğur Turan, artık sıcacık yuvalarında gerçek olduğuna inanamadıkları bir mutluluk yaşıyor. Uğur Turan, üç yıl önce geldiği İstanbul’da birçok işe girip çıksa da salgınla birlikte işsiz kalarak Sirkeci sokaklarında yaşamaya başladı. Denizli’de iş bulamayan Duygu Ünlü ise kendi ayaklarının üzerinde durma umuduyla İstanbul’un yolunu tutsa da evdeki hesap çarşıya uymadı. Aynı semtin sokaklarında yaşam mücadelesi veren Uğur Turan ve Duygu Ünlü’nün yolları Tüm Yardımlaşma Derneği’nin (TÜMYAD) yemek kuyruğunda kesişti.

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Çiftin hayatı İstanbul Valiliği’nin düzenlediği ‘Kimse Dışarıda Kalmasın, Misafir Edelim’ projesiyle değişti. Pansiyona yerleştirilen çift, Vali Ali Yerlikaya’ya evlenmek istediklerini söyledi. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Yerlikaya ise Uğur Turan ve Duygu Ünlü’yü 12 Şubat günü evlendirdi. Çift mucizeleri aratmayan hikâyelerini heyecanla anlattı. İş bulamayınca memleketi Denizli’den üç yıl önce İstanbul’a gelen Uğur Turan (35), “İstanbul’a geldiğimde turizm şoförlüğü yaptım. Salgın işin içine girince işsiz kaldım. TÜMYAD akşamları evsizlere yemek getiriyordu. Duygu ile yan yana oturmuşuz. Hemşehriymişiz, birbirimize arka çıktık” dedi. İstanbul’dan bir arkadaşının cesaretlendirmesiyle eşyalarını toplayıp Denizli’den yedi ay önce geldiğini belirten Duygu Ünlü (31) ise şunları söyledi:

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OCAĞI TÜTEN YUVAMIZ VAR

“Çok küçük yaşta evlendirilmiştim. Üç çocuğum var. Altı kardeşim var ama hiçbiriyle görüşmüyoruz. İstanbul’a iş bulurum diye geldim. Tramvayda telefon ve paramı çaldırdım. Sokakta yaşamaya başladım.” Ünlü, sözlerine şöyle devam etti: “TÜMYAD başkanımız valiyle konuşmuş. Koskoca vali yanımıza geldi. Sadece bir işle kafamızı sokacak ev istedik. Sayesinde otele yerleştirildik. Nikahımız kıyıldı. Sokaktan arkadaşlarımız aralarında para toplayıp nikahımıza çelenk gönderdiler. Evimize taşındık. Hala şaşkınız, sanki biri gelecek ‘çıkın’ diyecek gibi hissediyorum” diyen Ünlü, “Benim de bir yuvam olsun isterdim. Dışarıda kaldığımız süre boyunca sıcak yemeğe hasret kalmıştık. Kızartmayı özlemişiz. İlk kızartma yaptık. Çayımız tütüyor ocağımızda. Sokakta üzerimde olan battaniyemi de yanımda getirdim” şeklinde konuştu.

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