Hollanda ile gündem AB ilişkileri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Hollanda arasında 2008'den bu yana icra edilen Wittenburg Konferansı'nın 10'uncu toplantısı kapsamında yarın Hollanda'yı ziyaret edecek ve mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile bir araya gelecek. Bakan Fidan, ziyaret çerçevesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelecek.