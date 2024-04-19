Hollanda ile gündem AB ilişkileri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Hollanda arasında 2008'den bu yana icra edilen Wittenburg Konferansı'nın 10'uncu toplantısı kapsamında yarın Hollanda'yı ziyaret edecek ve mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile bir araya gelecek. Bakan Fidan, ziyaret çerçevesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelecek.
KUR’AN’A SALDIRILAR DA GÜNDEMDE
Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin AB tam üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması konularındaki görüş ve beklentileri aktarması bekleniyor. Hollanda Türk toplumunu ilgilendiren konular ve geçmiş dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar da görüşmede Bakan Fidan tarafından gündeme getirilecek.