Hopa’da korkutan yangın: Şantiyedeki alevler için seferber oldular

Artvin’in Hopa ilçesinde şantiye deposunda çıkan yangın paniğe yol açarken, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez viyadük altında bulunan bir şantiyenin depo bölümünde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, depo bölümünden yakındaki konteynere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, şantiye alanında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.