Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü

15:4816/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde park halindeki midibüste çıkan yangında, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küçük Çiğli Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde park halinde olan ve uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü midibüste bulunan yabancı uyruklu 16 yaşındaki Abdullah Elali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Elali'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Elali ile en son midibüste olduğu belirtilen 3 çocuk, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.



#Ata Sanayi Sitesi
#Çiğli
#çocuk
#gözaltı
#midibüs
#ÖLÜM
#polis
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı