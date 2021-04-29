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Gündem HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verildi iddiasına yalanlama TBMM Başkanlığının yetkisi yok
POLİTİKA

'HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verildi' iddiasına yalanlama: TBMM Başkanlığı'nın yetkisi yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 'HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği' iddiası yalanlandı. TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "HSK üye seçimlerine ilişkin, TBMM Başkanlığı'nın herhangi bir yetkisi ve görevi bulunmamaktadır. Sayın Mustafa Şentop'un 'HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği' iddialarını içeren haberler tamamen gerçek dışıdır" denildi.

Haber Merkezi DHA
HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verildi iddiasına yalanlama: TBMM Başkanlığının yetkisi yok
TBMM

TBMM Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'HSK'ya üye sözü' yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"TBMM BAŞKANLIĞI'NIN BİR YETKİSİ YOK"

HSK üyeliği seçim sürecine ilişkin Anayasa'da ve 6087 sayılı Kanun'da, adaylık başvurularının Karma Komisyona gönderilmesinden sonra; TBMM Başkanlığı'na yüklenen bir görev veya verilen bir yetki bulunmadığının altı çizilerek, şunlar söylendi:

  • "Adaylık başvurularının TBMM Başkanlığı'nca Karma Komisyona iletilmesinden sonra seçim işlemlerinin tamamlanması ve Kurul üyelerinin belirlenmesi Karma Komisyon ile TBMM Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir.

Karma Komisyon ve TBMM Genel Kurulu'ndaki seçim süreçleriyle ilgili olarak TBMM Başkanlığı'nın herhangi bir yetkisi ve görevi bulunmamaktadır. Bu çerçevede bugün bazı basın yayın organlarında yayımlanan ve TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un 'HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği' iddialarını içeren haberler tamamen gerçek dışıdır."

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