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POLİTİKA

HSK’da değişim

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) kritik görevler olarak bilinen Genel Sekreter ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı. Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu ve Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa’nın istifası sonrası HSK Genel Kurulu dün olağanüstü toplandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Seyfi Han
Seyfi Han

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül, yapılan seçim sonucunda üç aday arasından Bolu Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han’ı Genel Sekreter olarak görevlendirdi. Yine Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan Teftiş Kurulu Başkanı, HSK Başmüfettişi Oğuz Akalın ise Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Aydoğdu 14 Haziran 2017, Kolukısa ise 19 Ocak 2017’den beri görev yapıyordu. Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “HSK Genel Kurulunca HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan’ı ve HSK Genel Sekreterliğine seçilen Bolu

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han’ı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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