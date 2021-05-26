​HSK’nın 7 yeni üyesi belirlendi

Yargı teşkilatının merakla beklediği HSK üyeliği seçimleri sonuçlandı. TBMM Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 7 yeni üyesini seçti. 2017’deki Anayasa değişikliği kapsamında yeniden oluşturulan HSK’nın görev süresi 7 Haziran’da bitiyor. 13 üyeden oluşan HSK’nın başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi olan bakan yardımcısı dışındaki 11 üye yeniden belirlenecek. Bunlardan 7’si TBMM, 4’ü ise Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Bu kapsamda Meclis komisyonunda 114 aday adayı arasından 21 isim, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti’nin uzlaşması sonucunda HSK adayı olarak belirlenmişti. Dün de Genel Kurul’da 21 kişilik aday listesi içerisinden HSK’nın 7 yeni üyesinin belirlenmesi için seçim yapıldı. HDP, HSK üyelerinin seçimine katılmadı. Yargıtay ve Danıştay üyeleri, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen o isimler şöyle: Mevcut HSK Üyesi Hamit Kocabey, Yargıtay Üyesi Ergün Şahin, Yargıtay Üyesi Ömür Topaç, Yargıtay Üyesi Sinan Esen, Danıştay Üyesi Aysel Demirel, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Bilal Temel ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Cumhur Şahin.

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