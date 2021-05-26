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ANKARA

HSK’nın 7 yeni üyesi belirlendi

Meclis, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 7 yeni üyesini seçti. Genel Kurul’daki seçimde; Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, HSK üyesi seçildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
​HSK’nın 7 yeni üyesi belirlendi
Fotoğraf: Arşiv

Yargı teşkilatının merakla beklediği HSK üyeliği seçimleri sonuçlandı. TBMM Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 7 yeni üyesini seçti. 2017’deki Anayasa değişikliği kapsamında yeniden oluşturulan HSK’nın görev süresi 7 Haziran’da bitiyor. 13 üyeden oluşan HSK’nın başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi olan bakan yardımcısı dışındaki 11 üye yeniden belirlenecek. Bunlardan 7’si TBMM, 4’ü ise Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Bu kapsamda Meclis komisyonunda 114 aday adayı arasından 21 isim, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti’nin uzlaşması sonucunda HSK adayı olarak belirlenmişti. Dün de Genel Kurul’da 21 kişilik aday listesi içerisinden HSK’nın 7 yeni üyesinin belirlenmesi için seçim yapıldı. HDP, HSK üyelerinin seçimine katılmadı. Yargıtay ve Danıştay üyeleri, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen o isimler şöyle: Mevcut HSK Üyesi Hamit Kocabey, Yargıtay Üyesi Ergün Şahin, Yargıtay Üyesi Ömür Topaç, Yargıtay Üyesi Sinan Esen, Danıştay Üyesi Aysel Demirel, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Bilal Temel ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Cumhur Şahin.

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GÜL’DEN UZLAŞI TEŞEKKÜRÜ

  • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçimin ardından sosyal medya hesabından, “Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun TBMM kontenjanına ayrılan üyeleri, demokrasi ve uzlaşma zemininde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi. Bu olumlu tabloya emek ve katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” paylaşımını yaptı.
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