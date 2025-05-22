HSK’ya 5 yeni üye

TBMM Genel Kurulu’nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) boşalacak 5 üyelik için seçim yapıldı. İlk ve ikinci tur oylamalarda sırasıyla Anayasa'ya gereği aranan 400 ve 360 oy desteğine erişilemeyince 15 aday arasından ad çekme yoluyla isim belirlenme yoluna gidildi. Çekilen kura sonucunda Yargıtay üyeleri arasından Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel ve Seyfi Han, Danıştay üyeleri arasından Cengiz Aydemir, öğretim üyesi ve avukatlar arasından ise Alişan Tiryaki HSK üyeliğine getirildi. HSK üyeliğine seçilen Hakan Yüksel, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi kararında imzası olan üyeler arasındaydı. Yüksel, AYM’nin Can Atalay kararının uygulanmaması yönünde oy kullanmıştı. Eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu da Soma davasında verdiği kararlarla gündeme gelmişti. CHP Grubu HSK üyelerinin belirleneceği seçimler öncesinde Karma Komisyon’daki seçimde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle TBMM Genel Kurulu’nu terk etti.