385 hakim ve savcının görevi değişti

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CHP’li büyükşehirlerin 20 aylık karnesi: Vatandaş memnun değil

Areda Survey’in araştırmasında 4 büyükşehirdeki CHP yönetimlerinin hizmet ve performansından memnuniyetin düştüğü görüldü. En büyük kayıp yüzde 49.1 ile İstanbul’da yaşanırken, memnun olan tek il Antalya oldu. 17-21 Aralık arasında 5 bin 320 kişiyle yapılan araştırmaya göre, Mersin’de yüzde 44, önceki yönetimi daha başarılı buluyor, Adana’da ise yüzde 36.7’lik kesim eski yönetimi aradığını yüzde 29.6’sı ise şehir için değişen bir şey olmadığı görüşünde.