Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi'nde değerler eğitiminden robotik kodlamaya birçok ders bir arada

Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi’nde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı tasarlanan programlarda 8 kişilik özel gruplar halinde eğitim alan öğrencilere Değerler Eğitimi ve klinik psikologlar tarafından öğrenci-veli-grup olmak üzere psikolojik destek uygulamaları desteği sunuluyor.

Yapılan eğitimlerde istekli ve başarılı olan öğrencilerin özel olarak kurulan Teknofest Proje Takımlarına dâhil olabileceği Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi müfredatında Değerler Eğitimi ile birlikte Bilim Eğitimi, Yazılım Eğitimi, Robotik Eğitimi, Mucit Eğitimi, Havacılık ve Uzay Eğitimi gibi eğitimlerin yanı sıra Ahşap Atölyesi ve El Becerisi Atölyesi derslerinde öğrencilerin farklı nitelikler kazanması üzerine çalışmalar yapılıyor.

Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi’nde verilen eğitimler sonucunda derslerin öğrencilere aşağıdaki faydaları sağlaması hedefleniyor:

• Değerler Eğitimi derslerinde Temel Dini Bilgiler, Siyer-i Nebi, Âdâb-ı Muaşeret eğitimlerini görecek olan öğrencilerin, düzenlenecek değerli gezilerle İstanbul çevresindeki tarihi yapıları yakından tanımaları,

• Bilim Eğitimi derslerinde Astronomi alanında Güneş Sistemi’ni inceleyecek, büyük teleskoplarla gözlemler yapacak ve gökyüzünün gizemini araştıracak olan öğrencilerin Fen Bilimleri alanında deneyler yapması, mikroskopla mikro âleme yolculuğa çıkarak bilimin arkasındaki sırları keşfetmeleri,

• Yazılım Eğitimi derslerinde Hacker Can Platformu ile temel kodlamayı öğrenecek öğrencilerin, App Inventor’la mobil uygulama geliştirmeleri ve Nesnelerin İnterneti ile nesneleri uzaktan kontrol edebilmeleri,

• Robotik Eğitimi derslerinde Matatalab ile kodlamanın temel bileşenlerini kavrayacak olan öğrencilerin Mbot ile labirent çözebilen araç yapabilmeleri, Ozobot kullanarak renklerle kodlamayı keşfedebilmeleri ve Lego Mindstorm ile hayal güçlerini kullanarak robot yapımına başlamaları,

• Mucit Eğitimi derslerinde Microbit ile temel projeleri geliştirecek olan öğrencilerin, 3B Tasarım ile çizim yaparak ürününün çıktısını alıp Arduino ile hayallerindeki projeleri geliştirmeleri,

• Havacılık ve Uzay Eğitimi derslerinde model roket yaparak roketin çalışma prensiplerini kavrayacak olan öğrencilerin, kendi İHA’larını yaparak eşsiz bir uçurma deneyimi kazanıp Drone Pilotaj – Kodlama eğitimi almak suretiyle Drone’u daha yakından tanımaları,

• Ahşap Atölyesi derslerinde tasarlama, projelendirme eğitimi alacak olan öğrencilerin 20 farklı projeyi tamamlayıp aynı zamanda el aletlerini tanıma ve doğru kullanmaları,

• El Becerisi Atölyesi derslerinde küçük yaşta el becerilerini geliştirmeye yönelik 15 farklı etkinlik yaparak el-göz ve beyin koordinasyonunun gelişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’nın desteği ve iş birliği ile faaliyetlerini yürüten Lider Eğitim’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlyas Bayraktutar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin gençliğini ve geleceğini dert edinen bir grup gönüllü ile 2004 yılında kurup, hizmete başladığımız Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak “Kariyer Değil Karakter Merkezli Eğitim” düşüncesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde farklı olmayı ve gençlerimizde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz ve değerli ailelerinin bizlere gösterdiği teveccüh de bizleri mutlu ediyor. Yine Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’mızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz 7-14 yaş erkek öğrencilere yönelik haftada 3 saat ders ile uyguladığımız Değer Halkaları Programı, lise eğitimi alan erkek öğrenciler için organize ettiğimiz Değer Halkaları Manevi Gelişim Programı, 9. Sınıfa geçen erkek öğrenciler için düzenlediğimiz Fazilet Mektebi Programı, İmam Hatip Okulları Hazırlık Programı, 9. ve 10. Sınıf öğrencilerine yönelik Lise Gençlik Merkezi Programı gibi ilkokuldan üniversiteye uzanan eğitim sürecinde geleceğimiz olan gençlerimizin kendilerine değer katmaları için faaliyetlerimize devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

AZİZ MAHMÛD HÜDÂYİ VAKFI HAKKINDA

AZİZ MAHMÛD HÜDÂYİ VAKFI HAKKINDA

İstanbul Üsküdar’da medfun bulunan Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri’nin aziz hatırasından ilhamla kurulan vakıf, insani yardım, eğitim, basın yayın, sosyal ve kültürel hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

1985 yılında kurulan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

16.12.2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla “Vergi Muafiyeti” statüsü kazanmış, 18.11.2013 tarihli İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın kararıyla “İzin Almadan Yardım Toplama” hakkı kazanmıştır.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (UN ECOSOC) üyesidir.

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