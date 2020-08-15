Hükümlülere meslek okulu

Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nde 15 dalda 467 hükümlüye eğitim verilecek. Böylece hükümlüler, diplomalı ve belge sahibi olarak dışarı çıkabilecek.

24 MİLYON MASKE, 110 TON KOLONYA ÜRETTİLER

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hedeflerinin 317 cezaevinde okullaşma çalışmalarını 2023 sonuna kadar tamamlanmak olduğunu belirtti. Gül, temel amacın hükümlü ve tutukluların infaz sonrasında eğitimli, meslek sahibi olarak topluma kazandırılması olduğunu vurguladı. Ceza infaz kurumlarındaki eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgiler paylaşan Bakan Gül, cezaevlerinden bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na 10 bin 833 kişinin katıldığını, 58 bin 481 kişinin cezaevine girdikten sonra eğitim kurumuna kayıt yaptırdığını ifade etti. Gül, ceza infaz kurumlarındaki 324 İşyurdu Müdürlüğünde de 180’den fazla iş kolunda mesleki eğitim verildiğini belirterek, tutuklu ve hükümlülerin Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında da ceza infaz kurumlarındaki atölyelerde 24 milyon maske, 110 ton kolonya ürettiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 09 Mart 2020’de açılan protokol uyarınca açılan Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıt yaptıran hükümlü ve tutukluların kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi ve diploma sahibi olmaları sağlanacak.

317 CEZAEVİNDE OKULLAŞMA

Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayanlara diploma verileceğini açıklayan Gül, 101 müstakil mesleki eğitim merkezinin daha açılacağını, 216 bağlı mesleki eğitim birimi oluşturulacağını, böylece 317 cezaevindeki okullaşma çalışmalarını 2023 sonuna kadar tamamlamanın hedeflendiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise mesleki eğitim merkezinin ceza infaz kurumları tarihinde bir ilk olduğunu kaydetti. Merkezde 9 meslek alanında 15 dalda eğitim verileceğini anlatan Selçuk, alınan eğitimler sonrasında belgeler verileceğini, bunun da iş yapma imkanını beraberinde getireceğini ifade etti. Mesleki eğitim merkezine toplam 467 hükümlü ve tutuklunun kayıt yaptırabileceğini söyleyen Selçuk, hükümlü ile tutukluların meslek sahibi olmalarını önemsediklerini belirtti.

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