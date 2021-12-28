Gündem İBBdeki teröristlerin araştırılması İYİ Partiyi rahatsız etti Bu zırvadır diyen Aytun Çıraydan tuhaf savunma
POLİTİKA

İBB'deki teröristlerin araştırılması İYİ Parti'yi rahatsız etti: 'Bu zırvadır' diyen Aytun Çıray'dan tuhaf savunma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işe alınan terör bağlantılı kişilerin araştırılması için atılan adım İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ı rahatsız etti. Terörden hüküm giymiş kişinin işe alınması ile kamuda çalışan bir kişinin görevine devam ettiği sırada cinayet işlemesini bir tutan Çıray, "Yarın bir gün herhangi bir kamu kurumunda çalışan birisi cinayet işlese o kamu kurumunun başını da mı sorumlu tutacaksınız." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBdeki teröristlerin araştırılması İYİ Partiyi rahatsız etti: Bu zırvadır diyen Aytun Çıraydan tuhaf savunma
Aytun Çıray

İçişleri Bakanlığı, İBB bünyesinde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili özel teftiş başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konunun tüm yönleriyle soruşturulacağı belirtildi.

CHP yönetimindeki belediyede görev alan teröristlerin açığa çıkarılacak olması ittifak ortakları İYİ Parti'yi rahatsız etti.

"BU BİR ZIRVADIR"

Konuyla ilgili KRT TV'de açıklamada bulunan Çıray, "Yarın bir gün herhangi bir kamu kurumunda çalışan birisi cinayet işlese o kamu kurumunun başını da mı sorumlu tutacaksınız." dedi.

Çıray bu teftişin bir zırva olduğunu öne sürdü.

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İBB'deki teröristlerin araştırılması İYİ Parti'yi rahatsız etti: 'Bu zırvadır' diyen Aytun Çıray'dan tuhaf savunma
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İBB'deki teröristlerin araştırılması İYİ Parti'yi rahatsız etti: 'Bu zırvadır' diyen Aytun Çıray'dan tuhaf savunma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işe alınan terör bağlantılı kişilerin araştırılması için atılan adım İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ı rahatsız etti. Terörden hüküm giymiş kişinin işe alınması ile kamuda çalışan bir kişinin görevine devam ettiği sırada cinayet işlemesini bir tutan Çıray, "Yarın bir gün herhangi bir kamu kurumunda çalışan birisi cinayet işlese o kamu kurumunun başını da mı sorumlu tutacaksınız." ifadelerini kullandı.
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Gazeteci Nedim Şener, dün katıldığı TVNET canlı yayınında, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) terör iltisaklı personellere ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. HDP'ye diyet ödemek için İBB'de yüzlerce personelin işe alındığını ve bu kişilerin maaşlarından terör örgütü için kesinti yapıldığını iddia eden Şener'in sözleri ülke gündemine oturdu. Şener'in, söz konusu açıklamalara yer verdiği video paylaşımının altına yorum yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, onlarca iddiadan sadece 'yardım kartı' kısmını ispat etmesini istedi.

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