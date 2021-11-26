Gündem İBBnin 5 bin yeni taksi teklifi UKOME tarafından 11 kez reddedildi
İSTANBUL

İBB'nin '5 bin yeni taksi' teklifi UKOME tarafından 11. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 bin taksi projesi UKOME toplantısında oy çokluğu ile 11. kez reddedildi.

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İBBnin 5 bin yeni taksi teklifi UKOME tarafından 11. kez reddedildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi UKOME toplantısında oy çokluğu ile 11. kez reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.

  • Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif 10 kez reddedilmişti.

Oy çokluğu ile reddedildi

1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kasım ayı toplantısında taksi teklifi 11. kez oylamaya sunuldu.

Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi. UKOME toplantısına İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlık etti.

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