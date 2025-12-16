Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
İBB'nin ücretsiz ALES ve DGS hazırlık kurslarına başvurular başladı

İBB'nin ücretsiz ALES ve DGS hazırlık kurslarına başvurular başladı

15:5016/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) ücretsiz olarak verilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hazırlık kurslarına başvurular başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediyenin sınavlara hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Ders Atölyeleri projesi kapsamında, üniversite öğrencileri ile mezunları için ALES ve DGS hazırlık kursları verecek.


Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi ve Küçükçekmece Filenin Sultanları Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek atölyelerde, Türkçe, matematik, sözel mantık ve sayısal mantık dersleri işlenecek.


Hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yapılacak dersler, 29 Aralık'ta başlayıp 26 Haziran 2026'da sona erecek.

Kurslara katılmak isteyenler, "https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.



#ALES
#DGS
#İbb
#kurs
#ücretsiz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğalgaz fatura taksitlendirme nasıl yapılır?