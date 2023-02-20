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İçe kapanma, tırnak yeme, ağlama

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çadır kentlerde çocuklar ve gençler için eğlence ve psikoterapi alanları oluşturuldu. Çocukları tanımada direkt soru yerine oyunlar kullanılıyor. Çocuk ve gençlerde ağlama ve tırnak yeme gibi davranışlar gözlemleniyor.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
Canberk Doğan
Canberk Doğan
04:00 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çadır kentlerde çocuklar ve gençler için eğlence ve psikoterapi alanları oluşturuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çadır kentlerde çocuklar ve gençler için eğlence ve psikoterapi alanları oluşturuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çadır kentlerde çocuklar ve gençler için eğlence ve psikoterapi alanları oluşturuldu. Çocukları tanımada direkt soru yerine oyunlar kullanılıyor. Çocuk ve gençlerde ağlama ve tırnak yeme gibi davranışlar gözlemleniyor. Ergenlik çağında olanların depremin etkisi nedeniyle daha içe kapanık oldukları ve kendilerine fazla ifade etmedikleri görevliler tarafından alınan notlar arasında. Merkez psikologlarından Necmiye Hilal Ekmekçi, “Burada onlara oyun hamur ile resim çizme gibi etkinlikler yaptırarak duygularını açığa çıkartmalarını sağlıyoruz.” dedi.


#Deprem
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Psikoterapi
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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İçe kapanma, tırnak yeme, ağlama
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