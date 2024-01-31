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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 453 bin göçmen ülkelerine geri döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 3 bin 744'ünün ise tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yapılan çalışmalar sonrasında 82 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine döndüğünü, 371 bin 433 vize ve vize muhafiyeti veya ikamet süresi biten yabancının ise kendiliğinden ülkeden çıkış yaptığını açıkladı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:09 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:29 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
82 bin Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine geri döndü
82 bin Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine geri döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını ve 3 bin 744'ünün tutuklandığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandığını, bunlardan 3 bin 744'ünün tutuklandığını ve bin 479'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.


453 BİN GÖÇMEN ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ


Paylaşımında 371 bin 433 vize muhafiyeti veya ikamet süresi biten yabancının düzensiz göçle kararlı mücadele sonucu ülkeden çıkış yaptığını belirten Yerlikaya, “82 bin Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine döndü. 223 bin 856 düzensiz göçmenin sınırlarımızda kurduğumuz sınır fiziki güvenlik sistemleri ile Milli Savunma Bakanlığımızın kararlı ve hassas çalışmaları neticesinde sınırlarımızdan girişi engellendi. 254 bin düzensiz göçmen yaptığımız operasyonlar, mobil göç araçlarımız ve kararlı tavizsiz çalışmalarımız sonucu yakalandı” dedi.


Yerlikaya paylaşımının sonunda umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkeyi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceklerini vurguladı.





#Ali Yerlikaya
#Göçmen
#Göçmen kaçakçılığı
#Suriyeli
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