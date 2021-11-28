Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiyede 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur
İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'de 170 terörist kaldığını açıkladı. Bakan Soylu, "Teslim olsalar ne güzel olur. Gelseler 'Türk adaletine teslimiz' deseler inanın bambaşka bir tablo başlar." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiyede 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.

Doğu ve güney doğudaki çocukların Türkiye'nin geleceğine ortak olmak için okuduğunu ve buna imkan sağlandığını belirten Bakan Soylu, "8-9 yaşındaki bir çocuğun Murat Karayılan'la ne ortak noktası olabilir? Bir tek ortak nokta var emperyalizmin, Batı'nın dayatması. Bizim ülkemizde de var Batı'ya tapıyorlar. Biz onların ekonomik seviyesine gelelim dünya bir gül bahçesi gibi açar. Biz öyle bir milletiz. Zenginliğini etrafındaki her yere hissettiren bir milletiz. Bu millet 'biz millet'tir." dedi.

"TÜRKİYE'DE 170 TERÖRİST VAR"

"Şimdi 170 terörist var Türkiye'nin içerisinde. Teslim olsalar ne güzel olur. Gelseler 'Türk adaletine teslimiz' deseler inanın bambaşka bir tablo başlar." ifadesini kullanan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz terörle mücadeleyi çocuklarımızın aklını bir daha kimse çelmesin diye yapıyoruz. Dünya ne kadar güçlü olursa olsun bir daha aklından böyle bir şey geçmesin."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katıldı. Türkiye'de 170 teröristin kaldığını açıklayan Bakan Soylu, 'Teslim olsalar ne güzel olur. Gelseler 'Türk adaletine teslimiz' deseler inanın bambaşka bir tablo başlar.' ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu
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Bakan Soylu "Annenizin size ettiği dua neydi?" sorusu karşısında gözyaşlarını tutamadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV Arafta Sorular programında Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı. Esra Elönü'nün 'Annenizin size ettiği dua neydi?' sorusu üzerine duygusal anlar yaşandı. Bakan Soylu gözyaşlarını tutamazken, 'Anneler hep güzel dua eder. Bütün anneler cennet annesi olsun.' yanıtını verdi.

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