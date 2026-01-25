Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı

17:0025/01/2026, Pazar
AA
İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ile kuvvetli fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 9 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda yarın, Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.

Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Çanakkale, Balıkesir'in batısı ve Manisa ile Isparta, Burdur ve Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli fırtınanın beklendiği aktarıldı.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalara, fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.





#"sarı" kod
#fırtına
#İçişleri Bakanlığı
#meteorolojik uyarı
#sağanak
