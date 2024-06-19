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İçme suyuna ‘atlas’ kitapçığı

Su kaynakları verisinin üretimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için başlatılan Türkiye Sayısal Su Kaynakları Altlığı Projesi kapsamında ‘su atlasları’ hazırlanıyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:19 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Projeyle içme suyu amaçlı kullanılan göllere ait havza sınırları belirlenecek. Çalışma ile elde edilecek sonuçlar ile Türkiye su atlasları ve atlas kitapçıkları oluşturulacak. Plot bölge ise Beyşehir Gölü olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hazırlanacak atlaslar ile su kaynaklarının kültürel ve tarihsel bilgilerle birlikte geçmişten günümüze değişiminin ortaya konulacağını belirtti.


270 SU KAYNAĞINDA ÇALIŞMA

Proje kapsamında içme-kullanma suyu havza ve alt havza sınırları ileri sayısallaştırma yöntemleri ile güncelleneceğini söyleyen Yumaklı, “270 adet durgun su kaynağı, su kaynağını besleyen nehir kolları ve havza sınırları, coğrafi bilgi sistemleri ortamında hidrolojik analizler ile sayısallaştırılacak” dedi.


#içme suyu
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#proje
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