İdlib an meselesi

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib’deki gelişmelere ilişkin artık son ikazları yaptıklarını söyledi:

“83 milyon vatandaşımızın her birinin evinde huzurla uyuyabilmesi bakımından kritik öneme sahip Suriye’de destansı bir mücadele yürütüyoruz. İdlib’de rejimin saldırganlığını sona erdirip, Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek Türkiye’de gerek Rusya’da gerekse sahada yapılan görüşmelerde arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık.

PLANLARIMIZ HAZIR

Görüşmeler sürecek olsa da masada istediğimiz yerin çok uzağındayız. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyoruz. İdlib Harekatı, bir an meselesidir. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun İdlib’i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız.”

ANSIZIN ADIYLA SANIYLA GELİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump’ın “İdlib konusunda Erdoğan ile birlikte çalışıyoruz” açıklaması hatırlatılan Erdoğan, Erdoğan, “Her an her türlü dayanışmamız olabilir” karşılığını verdi. Erdoğan, harekatın adı ve Rusya tarafından askeri operasyonun ‘en kötü senaryo’ olarak nitelendirilmesine “Dedik ya, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz.’ Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla sanıyla, her şeyiyle geliriz. Bizim arkadaşlarımızın yaptığı görüşmelerde, bana böyle bir şey gelmiş değil. Rusya’nın bu tür kötü senaryoların içinde yer alacağına inanmıyorum” karşılığını verdi.

TRABLUS YÖNETİMİNİN KARARI İSABETLİ

Libya meşru hükümeti olan Trablus yönetiminin yanında yer almayı sürdürdüklerini belirten Erdoğan, “Ülkemizin Libya’ya ayak basmasıyla birlikte darbeci Hafter’in ilerleyişi zaten durmuştu. Şayet uluslararası toplumun da dahil olduğu görüşmelerden adil bir anlaşma çıkmazsa ki şu anda Trablus’un meşru yönetimi masadan çekilmiştir, ki olumlu, Haklı, isabetli bir karardır. Çünkü tezgah farklı dolaşıyor” dedi. Meşru Trablus yönetimini ülkenin tamamında hakimiyet kurması için destekleyeceklerini ifade eden Erdoğan, AB’nin Libya ile ilgili karar alma yetkisi olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu 15 bin lira ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Aralık 2018'deki TBMM Grubunda yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açtığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada hükmü açıklayan hakim Tamer Pamuk, davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 25 Aralık 2018'deki partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu kaydedilerek, 250 bin lira manevi tazminat talep ediliyordu.