"İdlib Türkiye’den sağlanan bedava elektrik ile aydınlanıyor" iddiası

Suriye İç Savaşı başladığından bu yana İdlib şehrine günde 24 saat elektrik sağlanamıyordu. 2020 Mart ayında Suriye Kurutuluş Hükümeti’ne bağlı Genel Enerji Şirketi ve yerel bir özel şirket olan Green Energy ile işbirliği anlaşması imzaladı. Green energy şirketinin CEO’sunun açıklamasına göre şirket Türkiye’den enerji ithal ediyor. Bu sayede de İdlib’te artık 24 saat elektriğe ulaşım mümkün kılınıyor.

Elektrik ücreti ne kadar?

2022 yılı için İdlib’teki elektrik fiyatlarına dair bir şey bulamadık. Fakat, 2021 yılında yapılan röportajda ve Green Energy’nin yaptığı paylaşımlarda İdlib’te yaşayanların hem abonelik için hem sayaç için ücret ödediğini ve elektriğin kullanım bedeli olduğunu öğreniyoruz.

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Buna göre elektrik kullanmak isteyenler tek fazlı yada üç fazlı sayaç kullanabilir. Tek fazlı sayacın fiyatı 350 TL ve abonelik fiyatı 100 TL’yken üç fazlı sayacın fiyatı 900 TL ve abonelik ücreti 300 TL’dir. Kwh başına ücret ise 0,9 TL’dir. Türkiye’de de 2021 yılında Kwh başına elektrik ücreti her şey dahil 0,9155 TL’idi.

İddiayı daha önce Doğruluğu ne? ve Teyit de çalıştı.