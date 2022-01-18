Gündem "İdlib Türkiyeden sağlanan bedava elektrik ile aydınlanıyor" iddiası
GÜNÜN YALANI

"İdlib Türkiye’den sağlanan bedava elektrik ile aydınlanıyor" iddiası

İddianın ortaya çıkışı İdlib Post isimli bir Twitter hesabının paylaştığı bir tweete dayanıyor. Tweette “İdlib şehrinde tüm yollar Türk elektriği ile aydınlatıldı” ifadesine yer verildi. Sosyal medya kullanıcıları bu ifadeyi Türkiye’nin İdlib şehrine bedava elektrik sağladığı şeklinde algıladı. Ancak Green Energy şirketi ve Suriye Kurtuluş Hükümeti’nin işbirliği ile İdlib’e Türkiye’den elektrik ithal ediliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlib Türkiye’den sağlanan bedava elektrik ile aydınlanıyor iddiası
Foto:Arşiv

Suriye İç Savaşı başladığından bu yana İdlib şehrine günde 24 saat elektrik sağlanamıyordu. 2020 Mart ayında Suriye Kurutuluş Hükümeti’ne bağlı Genel Enerji Şirketi ve yerel bir özel şirket olan Green Energy ile işbirliği anlaşması imzaladı. Green energy şirketinin CEO’sunun açıklamasına göre şirket Türkiye’den enerji ithal ediyor. Bu sayede de İdlib’te artık 24 saat elektriğe ulaşım mümkün kılınıyor.

Elektrik ücreti ne kadar?

2022 yılı için İdlib’teki elektrik fiyatlarına dair bir şey bulamadık. Fakat, 2021 yılında yapılan röportajda ve Green Energy’nin yaptığı paylaşımlarda İdlib’te yaşayanların hem abonelik için hem sayaç için ücret ödediğini ve elektriğin kullanım bedeli olduğunu öğreniyoruz.

Buna göre elektrik kullanmak isteyenler tek fazlı yada üç fazlı sayaç kullanabilir. Tek fazlı sayacın fiyatı 350 TL ve abonelik fiyatı 100 TL’yken üç fazlı sayacın fiyatı 900 TL ve abonelik ücreti 300 TL’dir. Kwh başına ücret ise 0,9 TL’dir. Türkiye’de de 2021 yılında Kwh başına elektrik ücreti her şey dahil 0,9155 TL’idi.

İddiayı daha önce Doğruluğu ne? ve Teyit de çalıştı.

31 Ocaktaseferler başlıyor

31 Ocak'ta
seferler başlıyor

​İran ile beklenen uzlaşma sağlandı.
Boş ev çok ama kiralık yok

Boş ev çok ama kiralık yok

​'Ev sahipleri üç aylık kira ile tüm yılın kirasını alma peşindeler.'
İnşaat Mühendisleri Odasını eleştiren milletvekiline jet hızıyla meslekten men cezası

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

​Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı.

​İçişleri Bakanlığı 960 personelin katıldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.