İHH'den 10 milyon TL'lik dev yardım paketi: Koronavirüse karşı harekete geçti İnsani Yardım Kuruluşu (İHH) koronavirüsle mücadelede 10 milyon TL'lik yardım paketi dağıtacaklarını açıkladı. İHH, 100 bin aileye de kumanya paketi dağıtmak için çalışmalarına başladı.

Haber Merkezi 27 Mart 2020, 22:48 Son Güncelleme: 27 Mart 2020, 22:59 Yeni Şafak