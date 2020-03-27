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İSTANBUL

İHH'den 10 milyon TL'lik dev yardım paketi: Koronavirüse karşı harekete geçti

İnsani Yardım Kuruluşu (İHH) koronavirüsle mücadelede 10 milyon TL'lik yardım paketi dağıtacaklarını açıkladı. İHH, 100 bin aileye de kumanya paketi dağıtmak için çalışmalarına başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Yıldırım
Bülent Yıldırım

İnsani Yardım Kuruluşu (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım, koronavirüsle mücadelede 10 milyon TL'lik yardım paketi dağıtacaklarını açıkladı.

Başkan Bülent Yıldırım tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi

  • Şu an tüm gücümüzle Türkiye için çalışıyoruz! İşsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon TL nakdi yardım, 100 bin aileye kumanya paketiyle çalışmalarımızı başlattık.
  • İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ulaştıracağımız 10 milyon TL'lik mali yardımla birlikte 100 bin ailemiz için de hızlıca hazırladığımız kumanya paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık.
  • 100'ü aşkın ülke ve bölgede çalışma yapmayı planladığımız Ramazan yardımlarımızı; Yemen, Arakan kampları ve Suriye gibi kriz bölgeleri hariç ülkemizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanmayı kararlaştırdık.
  • Biz İHH olarak, elimizden gelen sorumluluğu üstlenmeye gayret edeceğiz. Sizler de Rabbimizin buyruğu üzerine önce bu durumdaki yakın akrabalarımıza, komşularımıza ve çevremizdekilere az çok demeden infak ederek, millet olarak ortak bir dayanışma ortaya koyabilirsiniz.
  • Başta hayırseverlerimizi, tüm sivil toplum kuruluşlarımızı, sendikalarımızı ve iş adamlarımızı bu doğrultuda hassasiyet göstermeye ve çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz.

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