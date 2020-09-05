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ANKARA

İhlaller azaldı

Son yıllarda yargıda, başta hak ve özgürlükler olmak üzere birçok konuda atılan adımlar AİHM’de karşılık buldu ve Türkiye aleyhine verilen ihlal kararları azaldı. 2018’de Türkiye aleyhine verilen ihlal kararı sayısı 140 iken 2019’da 96’ya düştü.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son yıllarda yargıda, başta hak ve özgürlükler olmak üzere birçok konuda atılan adımlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) karşılık buldu. AİHM’in son yıllardaki verileri Türkiye aleyhine yapılan başvuru ile ihlal kararlarının sayısında düşüş yaşandığını ortaya koydu. AİHM’in verdiği ihlal sayılarındaki düşüş, son yıllarda gerçekleştirilen bazı reformlarla doğrudan ilgili. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve benzeri çalışmalar kapsamında yapılan kanuni düzenlemeler ile hayata geçirilen etkili iç hukuk yollarıyla geçmişten gelen sorunlar giderildi. Bu sayede ihlal konuları AİHM önüne gitmeden çözüme kavuşturuldu. AİHM istatistikleri incelendiğinde, ihlal kararlarının her geçen yıl gerilediği görüldü. AİHM, Türkiye hakkında 2019 yılında 96 ihlal kararı verdi.

YÜZDE 32 AZALDI

  • Ancak bu sayı 2018’de 140’tı. Buna göre ihlal kararı sayısında yüzde 32 oranında azalma meydana geldi. Bu arada, verilen 96 ihlal kararının 30’u da 2002 yılı ve öncesinde meydana gelmiş olaylara ilişkin.

YILLARA GÖRE DAĞILIM

2019 ihlal kararlarının dağılımına bakıldığında ise adil yargılanma hakkına ilişkin 15 ihlal kararı verildiği görüldü. Buna karşın, söz konusu sayı 2017’de 56, 2018’de 53 olarak gerçekleşti. Yine tutuklamayı da içeren özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine yönelik kararların sayısında da azalma meydana geldi. Buna göre, bu bağlamda verilen ihlal sayısı 2017’de 19, 2018’da 29, 2019’da ise sadece 9’du. Dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne ilişkin ihlal kararı sayısı 2017’de 9, 2018’de 11 iken, 2019’da ise 2’ydi. Öte yandan, 2019’da en çok ihlal kararı verilen konu ifade özgürlüğü oldu. Bu konuda 2019’da 35 ihlal kararı verildi. Buna karşın, 2018’de ifade özgürlüğü konusunda verilen ihlal kararı ise 40’tı.

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