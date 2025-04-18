Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
IKBY'de kuraklık tarım ve hayvancılığa darbe vurdu

IKBY'de kuraklık tarım ve hayvancılığa darbe vurdu

11:3418/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaşanan kuraklıktan tarım ve hayvancılığın olumsuz etkilendiği belirtiliyor. İklim değişikliği ve tarım politikaları uzmanı Dr. Lokman Müfti, bu sene, geçen seneye göre de bölgeye daha az yağış düştüğünü söyledi.

Bölgede yağış sezonunun bitmek üzere olduğunu aktaran Müfti, “Kuraklık aynı zamanda otlaklara da zarar verdi. Hayvancılıkla uğraşanlar maddi anlamda zor bir zaman geçiriyor. 70 ve 80'lerde büyük bir kuraklık yaşandı. 2000 yılından sonra ilk defa 3 yıl üst üste kuraklık yaşanacak. Bu bir ilktir.” dedi.

"Kuraklıktan dolayı buğday tarlalarımız yeşermedi"

Erbil'e bağlı Bakırte köyü sakini çiftçi Halil Abdulkadir de bazı yıllar bölgedeki tarım sezonunun yağışlı geçtiğini anımsatarak, “Ama bu sene kuraklıktan dolayı buğday tarlalarımız yeşermiyor. 40 dönümlük bu tarlaya daha iyi verim verebilsin diye yaklaşık 6 milyon dinar masraf yapıldı ancak kuraklıktan dolayı ümit tükendi. Bu kuraklık çiftçilere çok büyük zarar veriyor. Çünkü kırsal alanda yaşayanlar tarımla geçimlerini sağlıyor ve bu nedenle yağmura güveniyorlar.” diye konuştu.

Tarımsal sulama için kuyu açılmasına hükümetin bu sene izin verdiğini paylaşan Abdulkadir, ancak 2005'te 5 metrede su bulurken bu sene 75 metrede ancak su bulunabildiğini dile getirdi. Erbilli çiftçi, bunun da yeraltı sularının ne kadar azaldığını gösterdiğine işaret etti. Bölge çiftçilerinden Celil Abdulkadir de yetkililerden yaşanan kuraklıkla ilgili çalışma yapmasını istedi.

#IKBY
#Kuraklık
#Tarım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR’dan personel alımı! İŞKUR hangi pozisyonlarda alım yapacak?