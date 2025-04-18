IKBY'de kuraklık tarım ve hayvancılığa darbe vurdu

Bölgede yağış sezonunun bitmek üzere olduğunu aktaran Müfti, “Kuraklık aynı zamanda otlaklara da zarar verdi. Hayvancılıkla uğraşanlar maddi anlamda zor bir zaman geçiriyor. 70 ve 80'lerde büyük bir kuraklık yaşandı. 2000 yılından sonra ilk defa 3 yıl üst üste kuraklık yaşanacak. Bu bir ilktir.” dedi.

"Kuraklıktan dolayı buğday tarlalarımız yeşermedi"

Erbil'e bağlı Bakırte köyü sakini çiftçi Halil Abdulkadir de bazı yıllar bölgedeki tarım sezonunun yağışlı geçtiğini anımsatarak, “Ama bu sene kuraklıktan dolayı buğday tarlalarımız yeşermiyor. 40 dönümlük bu tarlaya daha iyi verim verebilsin diye yaklaşık 6 milyon dinar masraf yapıldı ancak kuraklıktan dolayı ümit tükendi. Bu kuraklık çiftçilere çok büyük zarar veriyor. Çünkü kırsal alanda yaşayanlar tarımla geçimlerini sağlıyor ve bu nedenle yağmura güveniyorlar.” diye konuştu.