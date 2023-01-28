İki aile katliamı: Sekiz ölü

İstanbul Sancaktepe’de 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Olay, Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi’nde sitede bulunan bir dairede yaşandı. Eşinin evi terk etmesi üzerine sitenin teknikçisi baba Mehmet A., çocuklarını asarak öldürdü. Ardından kendisini asarak intihar etti. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis dehşete düşüren görüntüyle karşılaştı. 3’ü çocuk 4 kişinin asılarak öldüğü görüldü.

İKİNCİ KEZ AYRILIK

Yapılan ilk incelemede, ölen kişinin sitede teknisyen olarak görev yapan Mehmet A. olduğu belirlendi. İddialara göre, Mehmet A.’nın, eşiyle sorun yaşadığı öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre Mehmet A. ile eşi daha önce boşanmışlardı. Boşandıktan bir süre sonra tekrar barışan çift yeniden evlendi. Bir süre önce çift arasında sorun yaşandı ve iddialara göre Mehmet A.’nın eşi evi terk etti.

EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ

İddiaya göre sitenin sakinleri, sitede görevli olan Mehmet A. isimli şahıstan haber alamaması üzerine Mehmet A.’nın meslektaşı olan birini aradı. Mehmet A.nın meslektaşı teknisyen, polis ile beraber binada bulunan kazan dairesine geldi. Çilingir yardımıyla kazan dairesinin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, baba Mehmet ile Berat (11), Büşra (10) ve Yusuf Efe’nin (4) asılmış halde cansız bedenlerini buldu. Site sakinlerinden Kudret Çiftçi “Ailevi sıkıntıları olduğu söyleniyor. Çocuklarıyla aşağıda yemek yemiş. En üst kattaki kazan dairesine çıkarak önce çocuklarını daha sonra kendini asmış. Burada çalışıyor” dedi.

AİLE KATLİAMI

Bursa’da polis memuru Adem Ergüner alacak-verecek meselesi yüzünden aile katlimı yaptı. Olay, İznik Gölü çevresi Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl’ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis memuru Adem Ergüner, izinli geldiği Bursa Orhangazi’de; aralarında borç- alacak meselesi olan annesi, ağabeyleri ve yengesini konuşmak için piknik alanına çağırdı. İddiaya göre Ergüner, burada aile fertlerine tabancayla ateş etti. Anne Bedriye, abisi Remzi ve eşi Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise hastande hayatını kaybetti.







