​İki asırlık bina gençliğin hizmetinde

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8 bin 500 yıllık Arkeoparktan 2 bin 300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden, Cumhuriyet dönemi yapılarına kadar her alanda yapılan restorasyonlarla Bursa’yı adeta bir açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye’deki 200 yıllık tarihi binaya yeniden hayat verdi. 1877 yılında konut olarak kullanılmaya başlayan ve emekli Harita Mühendisi Yarbay ve Dağlama Sanatçısı merhum Hüsnü Züber tarafından satın alınan bina, restorasyonun ardından 1992 yılında Müze Eve dönüştürüldü.

Züber, yakma dağlama tekniği ile yaptığı ağaç kaşıklardan oluşan geniş koleksiyonu sergilediği ve aynı zamanda yaşadığı Müze Evi 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı.

İLK GÜNKÜ GİBİ

Tarihi binayı ilk günkü ihtişamın kavuşturmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bursa Valiliği’nin de destek verdiği restorasyon çalışmalarıyla 2 asırlık bina ilk günkü görkemli haliyle, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve davetlilerin katıldığı törenle açıldı.

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ÖNEMLİ BİR ESER

Ulaşımdan altyapıya, çevreden kentsel dönüşüme kadar çok farklı projeler hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, “Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızı ilgilendiren projelerİ önemsiyoruz. Bu güzel yapıda sinema ve seminer salonları, ücretsiz internet hizmeti ve atölye çalışmalarının yapılacağı bir eser ortaya çıkardık” dedi.