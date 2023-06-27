İki başkent arasında gönül köprüsü

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen UCLG-MEWA Dirençlilik Forumu ve Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Başkan Altay, şehirlere ve bölgelere göre risklerin farklı olduğunu belirterek, “Sadece kendiniz için dirençli olmanız yetmiyor. Bölge coğrafyanız, ülkeniz, ülkenizin diğer şehirleri hatta dünyanın tamamı için de dirençli bir şehir inşa etmek zorundasınız. Buradan tüm dünya şehirlerine bir çağrıda bulunmak istiyorum; gelin hep birlikte şehirlerimizi çok daha dirençli bir hale getirelim. Enerjimizi ve kaynaklarımızı, öncelikle bu hususlara yoğunlaştıralım. Tüm bu süreçleri; başka şehirlerle tecrübe paylaşımına açık bir şekilde ve birbirimize destek olarak yürütelim. Ancak bu şekilde şehirlerimizin daha yaşanılabilir ve dirençli hale gelmesini sağlayabiliriz” dedi.