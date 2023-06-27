|
Gündem

İki başkent arasında gönül köprüsü

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla düzenlediği İstanbul Tarih Gezileri, son grubun da katılımıyla tamamlandı. Başkan Uğur İbrahim Altay, “Gençlerimiz, iki kadim başkent arasında kurulan gönül köprüsüyle ecdat yadigarı eserleri yakından tanıma fırsatı buldu. Projemizi inşallah yeni eğitim öğretim yılında da aynı şekilde sürdüreceğiz” dedi.

04:00 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla düzenlediği İstanbul Tarih Gezileri tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla düzenlediği İstanbul Tarih Gezileri tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla düzenlediği günübirlik İstanbul gezisi programları kapsamında Konya’nın 31 ilçesindeki 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencisini ecdatla buluşturdu. Öğrencilerin teorik derslerden spora, bilimden sanata, milli ve manevi değerler ışığında kendilerini geliştirerek yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Altay, “Gençlerimiz için yürüttüğümüz çalışmalarımızdan biri de ‘Atabey Gençliği Ecdadın İzinde’ sloganıyla başlattığımız günübirlik İstanbul gezilerimiz oldu. Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz, iki kadim başkent arasında kurulan gönül köprüsüyle ecdat yadigarı eserleri yakından tanıma fırsatı buldu. Konyamızın 31 ilçesinde eğitim gören 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencimizin faydalandığı projemiz Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir. Projemizi inşallah yeni eğitim öğretim yılında da aynı şekilde sürdüreceğiz. Projeye katılan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Altay dünyaya seslendi: Gelin hep birlikte şehirlerimizi çok daha dirençli hale getirelim
Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Altay dünyaya seslendi: Gelin hep birlikte şehirlerimizi çok daha dirençli hale getirelim

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen UCLG-MEWA Dirençlilik Forumu ve Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Başkan Altay, şehirlere ve bölgelere göre risklerin farklı olduğunu belirterek, “Sadece kendiniz için dirençli olmanız yetmiyor. Bölge coğrafyanız, ülkeniz, ülkenizin diğer şehirleri hatta dünyanın tamamı için de dirençli bir şehir inşa etmek zorundasınız. Buradan tüm dünya şehirlerine bir çağrıda bulunmak istiyorum; gelin hep birlikte şehirlerimizi çok daha dirençli bir hale getirelim. Enerjimizi ve kaynaklarımızı, öncelikle bu hususlara yoğunlaştıralım. Tüm bu süreçleri; başka şehirlerle tecrübe paylaşımına açık bir şekilde ve birbirimize destek olarak yürütelim. Ancak bu şekilde şehirlerimizin daha yaşanılabilir ve dirençli hale gelmesini sağlayabiliriz” dedi.


#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Uğur İbrahim Altay
#Hizmet
#Eğitim
#İstanbul
#Ayasofya Camii
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Van İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - 27 Haziran 2023