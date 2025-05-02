İki eşi de intihar etmişti! Sanık hakkında 'intihara yönlendirme' suçundan 18 yıla kadar hapis istemi

Olay, 24 Temmuz 2023 tarihinde Bakırköy'de meydana geldi. Vesile Bingöl, eşiyle yaşadığı evde ölü bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, sanık İsmet Bingöl hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasına yer verilmezken, 'İntihara yönlendirme' ve 'Eşe karşı eziyet' suçlarından toplam 4 ila 18 yıl arasında hapis cezası istendi. Ayrıca, İsmet Bingöl’ün önceki eşinin ölümüyle ilgili yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle o olaya ilişkin davadan beraat ettiği de iddianamede belirtildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık İsmet Bingöl, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Bingöl’ün eşi Vesile Bingöl’e şiddet uyguladığı ayrıca "Bunu birisine dersen seni de kardeşini de öldürürüm" cümleleriyle tehdit ettiği öğrenildi. Sanığın eşinin telefonunu kırdığı ve başkalarıyla konuşmasına izin vermediği de ortaya çıktı.